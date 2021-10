Sulla casa del Grande Fratello Vip si sta abbattendo un polverone mediatico. Nella giornata di lunedì 4 ottobre, alcuni "vipponi" hanno ascoltato degli insulti pronunciati dalla regia. Mentre i concorrenti hanno preferito fare finta di nulla, un atleta paralimpico si è scagliato contro Alfonso Signorini. Secondo Giuseppe Campoccio, il conduttore avrebbe dovuto prendere posizione verso gli autori del programma.

L'episodio incriminato

Lo scorso lunedì, alcuni "vipponi" si trovavano in giardino per rilassarsi quando hanno sentito delle urla provenire dalla casa di Cinecittà.

In principio, i diretti interessati pensavano si trattasse dell'ennesimo scontro tra coinquilini. Successivamente, però, hanno compreso che si trattava degli autori. Nel dettaglio, i concorrenti hanno ascoltato la regia insultare qualcuno: "Massa di imbecilli, cerebrolesi". Miriana Trevisan ha avvertito gli autori del fatto che stessero ascoltando tutto. Davide Silvestri, invece, aveva chiesto di fare finta di nulla mentre Alex Belli aveva invitato tutti a restare in silenzio per continuare ad ascoltare meglio.

Lo sfogo di un atleta paralimpico

Al momento non è chiaro se la regia si stesse riferendo al comportamento di alcuni "vipponi" del Grande Fratello oppure fosse una discussione con i tecnici del Reality Show.

Fatto sta che l'episodio è stato messo a tacere.

In un'intervista rilasciata al Corriere Giuseppe Campoccio ha commentato l'accaduto: "Rimango letteralmente stupito, offeso e indignato". Lo sportivo si è domandato come sia possibile lasciare nel dimenticatoio una frase simile in un programma visto da molti giovani. L'atleta con orgoglio ha precisato di essere un cerebroleso che vince medaglie olimpiche: "Voi cosa riuscite a fare?" Successivamente, lo sportivo ha spiegato che le cerebrolesioni sono delle conseguenze di malattie o forti traumi.

Dunque, non hanno nulla a che fare con l'ignoranza delle persone.

La stoccata al conduttore

Durante l'intervista Giuseppe Campoccio si è scagliato contro Alfonso Signorini per l'atteggiamento adottato in questa situazione. Lo sportivo ha chiesto al conduttore del Grande Fratello Vip di spiegare a tutta Italia cosa sia accaduto con la regia.

Inoltre, ha chiesto che gli autori del programma ricevano un provvedimento proprio come quando i concorrenti pronunciano una parola blasfema o infrangono il regolamento.

A detta dell'atleta paralimpico quanto accaduto è stato molto grave. La cosa ancora più brutta, è stato far passare un messaggio simile come se non fosse accaduto nulla. A questo punto non resta che attendere la mossa di Alfonso Signorini.