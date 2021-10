Durante la puntata di Verissimo del 9 ottobre Laura Torrisi si è emozionata con Silvia Toffanin raccontando la malattia che l'ha colpita nel 2009 e con cui purtroppo, essendo una malattia cronica, sta tuttora combattendo: l'endometriosi.

Da quando le è stata diagnosticata questa patologia cronica invalidante, proprio 12 anni fa, le cose sono andate sempre peggiorando, di anno in anno, a partire dai dolori intensi, insopportabili fino ad arrivare a sentirsi dire dal suo ginecologo che in quelle condizioni avrebbe avuto pochissime chances di avere figli, cosa che, a detta sua, l'ha spaventata più di tutto, più degli interventi chirurgici che avrebbe dovuto affrontare, più dei dolori fisici che avrebbe dovuto sopportare, perché lei un figlio lo desiderava più di ogni altra cosa.

L'intervento chirurgico che avrebbe eliminato 'quella schifezza'

Nel 2012 Laura Torrisi, durante le riprese della fiction "L'Onore e il Rispetto 3", che la vedeva recitare al fianco di Gabriel Garko, a causa dei dolori lancinanti era costretta a prendere anche sette antidolorifici al giorno per riuscire a portare a termine le scene. Aveva ormai raggiunto lo stadio finale, quello più grave della malattia.

Questa consapevolezza, unitamente al fatto che ormai si sentiva dominata dall'endometriosi definita anche "malattia spaccafamiglie"- sia per il fatto che in quelle condizioni è difficile "adempiere ai compiti della coppia" sia perché non poter avere figli quando sono tanto desiderati può portare ad allontanare il partner - l'ha spinta a prendere la decisione di operarsi per eliminare, a detta sua, "quella schifezza che nella fase acuta mi toglieva anche il respiro".

L'anno successivo miracolosamente nasceva la sua bambina Martina, avuta dalla relazione con Leonardo Pieraccioni.

Ma la battaglia non è ancora finita

Nonostante l'intervento chirurgico che le ha permesso di coronare il suo sogno di diventare mamma, ogni giorno Laura Torrisi deve combattere la battaglia che il suo corpo la costringe ad affrontare, perché l'endometriosi è una malattia cronica invalidante con cui si deve imparare a convivere, che deve essere tenuta sotto controllo continuamente.

Tanto è vero che da quel 2009 sono tanti gli interventi chirurgici a cui l'attrice si è dovuta sottoporre e tanti i post operatori che ha dovuto affrontare.

A Silvia Toffanin, durante l'intervista a Verissimo, ha dichiarato che subito dopo le operazioni per un annetto riusciva a stare bene, poi cominciavano a farsi sentire i dolori e allora si deve guardare, capire dove e come, insieme ai medici, poter ovviare ed eventualmente intervenire chirurgicamente di nuovo. Ma al suo fianco c'è sempre la sua bambina Martina, la ragione per continuare a sorridere.