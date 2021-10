Love is in the air prosegue la sua messa in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, anche se nelle ultime settimane gli ascolti non sono più brillanti come quelli di una volta. Complice il cambio programmazione attuato da Mediaset, per lasciare spazio alla versione extra-large del daytime di Amici 21 e a quello del Grande Fratello Vip 5, la soap turca con protagonisti Eda e Serkan, ha perso ascolti al punto da far rimpiangere quelli registrati lo scorso anno da Can Yaman con la sua soap DayDreamer - Le ali del sogno.

Crollano gli ascolti di Love is in the air: la soap perde spettatori su Canale 5

Nel dettaglio, da due settimane ormai Mediaset ha rivoluzionato l'assetto del primo pomeriggio di Canale 5, per lasciare spazio al daytime di Amici 21 (della durata di circa trenta minuti) e alla striscia del Grande Fratello Vip.

Il risultato finale sembra aver danneggiato la soap Love is in the air, dato che in questi giorni gli ascolti sono ben distanti da quelli registrati a inizio settembre e, prima ancora, durante il periodo estivo.

La soap turca, infatti, si è assestata su una media di circa 1,3 milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.

Numeri ben distanti dalla media del 18-19% che la soap aveva registrato all'inizio del mese di settembre, quando ancora veniva trasmessa una puntata intera nel daytime feriale.

La nuova programmazione di Love is in the air non fa bene agli ascolti

In quelle settimane, gli ascoltatori della soap erano cresciuti notevolmente, al punto che la soap aveva sfiorato anche la soglia di 1,8 milioni di spettatori al giorno.

Insomma i dati auditel lasciavano ben sperare in vista della programmazione autunnale della soap con Eda e Serkan anche se, questa nuova variazione di programmazione sembra aver penalizzato la soap, che risulta la meno vista del daytime delle reti Rai-Mediaset.

A farne le spese è anche Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che non avendo più un traino super-positivo in termini di ascolti, è calato ad una media del 12-13% di share.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Can Yaman, Mediaset rimpiange gli ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno?

Insomma una situazione decisamente poco positiva per la seconda parte del pomeriggio di Canale 5. La soap Love is in the air, infatti, sembra far rimpiangere gli ascolti che fino allo scorso anno venivano registrati da Can Yaman con la sua seguitissima DayDreamer - Le ali del sogno.

La soap che vedeva protagonisti Can e Sanem, seppur con puntate ridotte nel daytime Mediaset, riusciva comunque a totalizzare una media di poco inferiore ai 2 milioni di spettatori, con punte del 18-19% di share nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.