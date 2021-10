Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state protagoniste di un nuovo show durante la puntata di oggi 22 ottobre di Uomini e donne. Un fuoriprogramma che ha lasciato senza parole i telespettatori di Canale 5, che da danti anni seguono i teatrini tra la torinese e l'opinionista di Viterbo. In dettaglio, quest'ultima ha gettato un secchio pieno d'acqua contro l'acerrima nemica, rea di averla provocata durante la sfilata "Come ti seduco".

Uomini e Donne, puntata oggi 22 ottobre: Gemma protagonista di un audace car wash

Oggi 22 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove non sono mancati i colpi di scena.

Gemma Galgani si è presentata vestita da pin-up, intenta a lavare sensualmente un auto in occasione della sfilata "Come ti seduco". Qui, la dama di Torino si è bagnata la maglietta bianca, rendendola trasparente. Gesto che ha scatenato le ire di Tina Cipollari, che è rimasta disgustata dall'ardire di Galgani. Per questa ragione, l'opinionista romana è corsa dietro il backstage della trasmissione dove si è procurata un secco pieno d'acqua, con l'intenzione di tendere uno scherzo di cattivo gusto a Gemma.

Tina getta un secchio ricolmo d'acqua in testa a Gemma Galgani

Nel corso della puntata odierna di U&D, Tina è stata protagonista di un ennesimo brutto gesto nei confronti di Gemma. In particolare, l'opinionista ha gettato un secchio ricolmo d'acqua sopra la testa della dama torinese, seduta sulla poltroncina rossa per il meritato riposo dopo essere stata protagonista di un audace car wash.

Non sono bastati, infatti, i richiami di Maria De Filippi, che ha tentato inutilmente di mettere in guardia Galgani prima di assistere all'esibizione dell'ex di Riccardo Guarnieri.

Dopodiché, è toccato il turno alla sfilata di Ida Platano e Sara Zilli, che hanno ricevuto voti molti alti da parte dei cavalieri del trono over.

Armando Incarnato, invece ha rifilato una grave insufficienza a Marika, in quanto non si è sentito preso durante la sua esibizione. Inoltre, il cavaliere partenopeo non ha approvato il look portato da Isabella Ricci, definendolo agghiacciante. Parole che non sono piaciute a Tina Cipollari, che ha difeso a spada tratta la dama.

Il gesto dell'opinionista condannato dai telespettatori

Nel frattempo, il gesto di Tina Cipollari ha fatto il giro del web, suscitando commenti di vario genere. Alcuni telespettatori, infatti, hanno condannato il comportamento dell'opinionista mentre altri vorrebbero che questi teatrini siano portati addirittura in prima serata in quanto molto divertenti. In tanti sospettano che Gemma e l'opinionista si siano messe d'accordo prima di realizzare queste scenette esilaranti in tv.