Tempi duri attendono Eda e Serkan nelle prossime puntate di Love is in the air. La loro storia, infatti, attraverserà momenti difficili a causa dell'amnesia dell'uomo. Tuttavia, anche se smemorato, per l'architetto non sarà facile "rimuovere" il sentimento che prova per la paesaggista. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5 Serkan non riuscirà a smettere di pensare all'ex fidanzata e si confiderà con Engin. La conferma del forte legame tra i due innamorati arriverà in occasione di una gita del team fuori città. Per via di alcuni accadimenti, si ritroveranno da soli in mezzo alla neve e troveranno rifugio in una baita disabitata.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Eda finge di essere fidanzata con Deniz

Come è già stato anticipato, Selin (Bige Önal) si rimetterà insieme a Serkan (Kerem Bürsin) dopo che quest'ultimo avrà perso la memoria a causa di un incidente aereo. Nonostante Eda (Hande Erçel) tenti di far ricordare all'ex fidanzato la loro storia d'amore, l'uomo continuerà a stare con la Atakan e arriverà, persino, a farle la proposta di matrimonio. Sarà allora che la paesaggista escogiterà un piano per far ingelosire Serkan. La giovane fingerà di essere fidanzata con l'amico Deniz (Sarp Can Koroglu), il quale si presterà al gioco senza rivelare che prova realmente qualcosa per lei e che, perciò, non ha intenzione di perderla.

Per evitare questo, infatti, l'uomo si alleerà segretamente con Selin.

Eda e Serkan si rifugiano in una baita isolata: Love is in the air, spoiler Turchia

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Love is in the air rivelano che accadrà un evento inaspettato che riavvicinerà Serkan e Eda. Mentre il team si ritroverà ad una festa organizzata per festeggiare il compleanno di Selin, fuori inizierà a nevicare abbondantemente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ferita per aver visto l'amato tra le braccia dell'altra, Eda lascerà la festa e si avventurerà nel bosco. Quando starà facendo ritorno si accorgerà di aver perso la collana regalatole da Serkan e tornerà indietro per cercarla. Girando in lungo e in largo, però, si perderà. Quando Serkan andrà a cercarla, prima ritroverà il collier e poi soccorrerà la ragazza, dolorante per essersi ferita ad un piede.

I due cercheranno un riparo e si rifugeranno in una baita disabitata.

Serkan ha continui flashback che riguardano Eda: anticipazioni di Love is in the air

Mentre Serkan e Eda si rifugeranno nella baita abbandonata, Selin andrà su tutte le furie e inveirà contro Deniz. Sarà durante lo scontro verbale che i due si baceranno. Nel frattempo, Bolat continuerà ad avere dei flashback riguardanti la sua storia con Eda. Infreddoliti e stanchi, i due si addormenteranno abbracciati. Stando alle anticipazioni turche, questo avvenimento avrà delle conseguenze il giorno dopo, quando Serkan donerà a Selin il 5% delle azioni della holding, insinuando in Eda il dubbio che l'architetto lo abbia fatto per rimediare al tempo trascorso insieme a lei nella baita. Ciò verrà confermato dal fatto che l'uomo confiderà ad Engin (Anıl İlter) di pensare continuamente all'ex fidanzata, anche se non ricorda alcunché della loro storia d'amore.