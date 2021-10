Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate della soap turca con protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin, i quali presto potrebbero tornare sul set per un nuovo film, continuano ad appassionare il pubblico italiano. Le anticipazioni relative agli episodi che verranno tramessi su Canale 5 dall'1 al 7 novembre si concentreranno sulla paura di Serkan di perdere per sempre Eda. Frattanto, proprio mentre i due protagonisti saranno sul punto di baciarsi, l'intervento di Seyfi, Aydan e Ayfer interromperà il momento romantico.

Serkan non è disposto a perdere Eda

Si fanno sempre più appassionanti le anticipazioni di Love is in the air: nuove puntate andranno in onda dall'1 al 7 novembre con numerosi colpi di scena e dolci momenti di romanticismo che vedranno protagonisti proprio gli amati Eda e Serkan. Bolat verrà a conoscenza del fatto che Deniz ha davvero ottenuto tutti i documenti necessari per sposare Eda, perfino la licenza matrimoniale. A questo punto, l'architetto avrà paura di perdere concretamente la donna che ama. Il forte Serkan avrà un momento di cedimento e cercherà consolazione nell'amico Engin, piangendo sulla sua spalla.

Aydan e Ayfer non si arrenderanno all'idea che i due giovani non possano avere la possibilità di vivere il loro amore, così si impegneranno affinché i due possano stare insieme da soli facendosi aiutare da Seyfi.

I tre organizzeranno un incontro durante il quale l'architetto e la paesaggista potranno mangiare dei deliziosi dolci fatti con erbe rilassanti. Il piano non andrà purtroppo come previsto, anzi tutto il contrario.

Ferit ha uno scontro con l'ex fidanzata Selin

Infatti, proprio quando Eda e Serkan staranno per baciarsi e saranno molto vicini, l'arrivo inopportuno di Aydan, Ayfer e Seyfi romperà il momento che si era venuto a creare.

Per i due giovani sembrerà sempre più lontano il momento della riappacificazione, tanto più che Selin non sembrerà affatto disposta a farti da parte.

Frattanto, Ferit incontrerà proprio Selin e le confesserà di essere stato proprio lui a mettere a conoscenza Serkan del bacio che lei si era scambiata con Deniz mentre si trovavano al party del suo compleanno in montagna.

Ferit, inoltre, dirà alla sua ex fidanzata di non sopportare più il suo comportamento malvagio che le fa anteporre il suo volere e i suoi desideri al benessere degli altri. Serkan e Eda riusciranno, nonostante tutte le insidie, a recuperare la loro storia d'amore? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni della soap turca che dallo scorso 31 maggio appassiona sempre di più il pubblico italiano.