Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne: lunedì 25 ottobre sono state registrate le nuove puntate della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che andranno in onda nel corso delle prossime settimane di novembre su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è stata, ancora una volta, la dama torinese Gemma Galgani, che questa volta ha dovuto dire addio a Costabile. Spazio anche alle vicende di Biagio e Sara.

Gemma e Costabile al capolinea: anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne del 25 ottobre, che arrivano dalla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over", rivelano che si è tornati a parlare delle tormentate vicende sentimentali della dama torinese Gemma.

Il motivo? Gemma continua a essere al centro dell'attenzione per le sorti della sua frequentazione con il cavaliere Costabile.

La loro relazione è giunta definitivamente al capolinea e, nel corso della nuova registrazione avvenuta lunedì pomeriggio, Tina Cipollari non ha perso occasione per infierire nei confronti della dama torinese.

Biagio continua a 'dare il palo' alla dama Sara: spoiler U&D

In particolar modo, l'opinionista della trasmissione di Maria De Filippi si è presentata in studio con il rotolone di carta, con il quale avrebbe asciugato le lacrime della dama torinese. Una scena che, già in passato, è stata vista nella popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 25 ottobre, rivelano che c'è stato spazio anche per il racconto delle novità legate al percorso di Biagio e Sara.

I due si sono ritrovati a centro studio per un confronto e, anche questa volta, il cavaliere ha deluso le aspettative della dama.

A quanto pare, infatti, le anticipazioni del programma di Maria De Filippi rivelano che Biagio e Sara erano di nuovo usciti insieme, ma lui le ha dato "il palo". Come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane?

Biagio cambierà idea sul conto della dama oppure no?

Nessun nuovo tronista nella registrazione di Uomini e donne del 25 ottobre 2021

Grande attesa anche per la presentazione dei nuovi tronisti, di cui sul web e sui social si parla da svariati giorni. Tuttavia, anche nel corso della registrazione di Uomini e donne di questo lunedì 25 ottobre, non c'è stato spazio per l'arrivo in studio di nuovi tronisti.

La trasmissione di Maria De Filippi, quindi, per il momento andrà avanti con le due troniste che sono rimaste in gara e che portano avanti il proprio percorso in vista delle fatidiche scelte finali.