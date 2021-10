Le anticipazioni della soap opera Beautiful sono ricche di sorprese.

Nelle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), la giovane donna non riuscirà ancora a riprendersi dal suo incidente e diventerà completamente dipendente dagli antidolorifici. Sarà così che Liam deciderà di portare via Kelly, dalla casa della giovane stilista, almeno fino a quando lei non si sarà completamente ripresa. Steffy, però, non riuscirà ad accettare il gesto del suo ex marito e farà di tutto pur di riprendersi la sua bambina.

Spoiler Beautiful: Liam smaschera Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam Spencer (Scott Clifton) avrà finalmente le prove dei suoi sospetti: l'uomo troverà diversi antidolorifici nel cassetto di Steffy e si renderà conto che la donna ha ancora dei grossi problemi. La giovane Forrester non accetterà di essere stata smascherata e sarà colta da una crisi di pianto, poi ammetterà di fare ancora uso degli oppiacei, a causa del forte dolore provato. I due, però, non riusciranno ad affrontare una conversazione tranquilla e finiranno per litigare.

In seguito Thomas si confronterà ancora una volta con Hope Logan (Annika Noelle), riguardo la complicata situazione di Steffy.

Thomas turbato con Liam

Thomas sarà sempre più convinto del fatto che Steffy stia ancora male, a causa del comportamento assai invadente di Liam Spencer. Il Forrester confiderà i suoi pensieri a Hope e cercherà di convincerla del fatto che Liam non permetta a nessun uomo di avvicinarsi a Steffy e di conseguenza, lei non riesce a rifarsi una vita.

Nel frattempo Steffy non ammetterà in nessun modo di essere dipendente dai farmaci antidolorifici e sarà colta da una crisi di pianto, per tale ragione Liam cercherà di farla ragionare e deciderà di portare via la piccola Kelly, così da lasciare del tempo a sua madre per riprendersi. Successivamente Liam si recherà da Hope per raccontarle l'accaduto e la troverà impegnata in una conversazione con sua madre Brooke, riguardo la "famiglia allargata".

Thomas decide di chiedere aiuto a Ridge

Una volta trovatasi completamente sola, Steffy non riuscirà ad accettare il fatto che Kelly le sia stata portata via in quel modo, così deciderà di andarla a riprendere, ma non riuscirà a trovare le chiavi della sua macchina.

Intanto Thomas si recherà a casa di Steffy e cercherà di confrontarsi con lei, per capire come possa aiutarla: Spencer ascolterà la versione della donna, poi deciderà di contattare Ridge.

Infine, Brooke, Liam e Hope penseranno sia meglio che Kelly trascorra un po' di tempo insieme a loro, almeno fino a quando Steffy non sia completamente guarita dalla sua dipendenza.