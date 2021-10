Nuovo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la Serie TV che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5.

Le trame delle nuove puntate turche in programma prossimamente si soffermano sull'arrivo di Kemal, un nuovo personaggio interpretato dall'attore Sinan Albayrak. L'uomo, infatti, salverà la vita di Eda Yildiz (Hande Ercel), vittima di un brutto incidente in mare.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan pranzano su uno yacht

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che Eda sarà coinvolta in un brutto incidente.

Tutto comincerà quando la fioraia e lo smemorato Serkan (Kerem Bursin) parteciperanno ad una sfilata di moda, tanto che Deniz non potrà fare nulla per impedire il loro riavvicinamento. Neanche a dirlo, Bolat e la Yildiz appariranno molto complici sulla passerella, suscitando la gelosia di Selin che se la prenderà nuovamente con Sarachan che non ha fatto abbastanza per allontanarli.

Tuttavia, l'atmosfera spensierata rischierà di tramutarsi in una grande tragedia quando Eda e Serkan insieme ai rispettivi partner decideranno di pranzare con il cliente dell'Art Life a bordo di uno yacht.

Kemal salva la giovane Yildiz, finita in mare

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Eda deciderà di affacciarsi sul pontile ed estrarre di tasca un monile, su cui aveva appeso l'anello di fidanzamento di Serkan.

A un certo punto la fioraia perderà l'equilibro, tanto da finire in mare. Selin, a questo punto, si preoccuperà della sorte della sua rivale, allertando immediatamente i soccorsi. Tuttavia, la giovane Yildiz verrà salvata da un uomo misterioso di nome Kemal a bordo di un'altra imbarcazione.

Deniz (Sarp Can Koroglu), a questo punto, rimarrà molto impressionato dal nuovo arrivato, arrivando addirittura ad invitarlo alle nozze con Eda in svolgimento tra pochi giorni a Istanbul.

Dall'altro canto, quest'ultima spererà che la cerimonia non vada importo visto che si è fidanzata con lui solo per ingelosire Serkan.

Aydan turbata dal nuovo arrivato

Nel frattempo, Aydan sembrerà essere già a conoscenza di Kemal, visto che sarà molto turbata quando vedrà la sua immagine riflessa sulla vetrina di un negozio in occasione di una passeggiata con Ayfer e Seyfe.

Cosa legherà la madre di Serkan al nuovo arrivato?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda Sen Cal Kapimi viene trasmessa da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 mentre le puntate perse possono essere riviste in streaming su "Mediaset Play Infinity".