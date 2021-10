Anche per questa stagione L'ispettore Coliandro sta per volgere al termine. Questo 13 ottobre in prima serata su Rai 2 verrà trasmesso l'ultimo episodio dell'ottava stagione. Come accade ogni volta alla fine di ogni annata, i fan del poliziotto più maldestro e simpatico della tv si domandano se e quando ci sarà un prosieguo delle sue bizzarre avventure.

Non ci sono ancora conferme ufficiali su una nuova stagione, ma alcune dichiarazioni di Giampaolo Morelli, Carlo Lucarelli e Manetti Bros fanno ben sperare in un rinnovo della popolare fiction.

Giampaolo Morelli disposto a tornare nei panni di Coliandro: 'Non è l'ora di andare in pensione'

A un passo dalla fine i fan de L'ispettore Coliandro già quando arriverà una nona stagione. A tal proposito l'attore protagonista, Giampaolo Morelli, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha dichiarato: "Chi lo sa? Ogni volta ci chiediamo se sarà l'ultima". Se da un lato aleggia sempre l'incertezza da parte della Rai alla quale spetta l'ultima parola, dall'altro l'interprete napoletano non ha dubbi. L'attore sarebbe lieto di tornare nei panni dell'ispettore. "Non è l'ora di andare in pensione", ha dichiarato Morelli, definendo il suo personaggio innovativo.

Sempre nel corso dell'intervista l'interprete e regista ha sottolineato che l'essere politicamente scorretto ha reso Coliandro più vero agli occhi del pubblico.

"Piace perché prima di essere un poliziotto è un uomo. Lui fa i pensieri che facciamo tutti, anche quelli sbagliati".

I Manetti Bros su L'ispettore Coliandro: 'Impossibile stancarsi di farlo'

Non sono ancora giunte conferme ufficiali circa il rinnovo de L'ispettore Coliandro 9 (o 5 - Il ritorno). Tuttavia, nelle note di regia dei Manetti Bros.

si possono ravvisare degli indizi sulla possibile realizzazione di una nuova stagione.

I due registi hanno scritto: "Ottava stagione e 15 anni passati in compagnia di Coliandro senza mai stancarsi. Coliandro è speciale, siamo stati fortunati". Sempre nelle note hanno aggiunto: "É impossibile stancarsi di farlo, perché l'ispettore è un personaggio stimolante e 'vero'.

Inoltre, per la sua caratteristica narrativa, permette di considerare la serie come una collana di film".

Carlo Lucarelli: 'I fan pretendono una nuova stagione'

Sul successo de L'ispettore Coliandro ha detto la sua anche il 'creatore' del personaggio, Carlo Lucarelli. Lo scrittore e sceneggiatore romagnolo ha spiegato: "Ogni volta che la gente ti incontra ti chiede se ci sarà un'altra stagione , se stiamo già scrivendo. Non è che lo chiede e basta, lo ordina!'. L'autore ha anche aggiunto che non è semplice mantenere un livello alto nella scrittura degli episodi.

Infatti, nelle note ha ammesso: "Non è facile scrivere di Coliandro. I fan della serie conoscono bene i meccanismi del personaggio, le storie, le battute, etc.. e pretendono di rimanere ogni volta stupìti".