Novità in arrivo nei palinsesti Mediaset del 2022, dove ci saranno un bel po' di cambiamenti che non passeranno affatto inosservati. Occhi puntati in primis sul ritorno della soap opera Brave and Beautiful, che sarà nuovamente in onda su Canale 5 dopo la sospensione dello scorso settembre, per lasciare spazio a Uomini e donne. Occhi puntati anche su Temptation Island: il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi, non ritornerà più su Canale 5.

Le novità e il cambio programmazione Mediaset per il 2022

Nel dettaglio, il cambio palinsesti della programmazione Mediaset per il 2022, riguarderà in primis la messa in onda delle soap del primo pomeriggio.

Dopo la sospensione di settembre, ecco che torneranno in onda le vicende della coppia Cesur-Suhan, protagonisti di Brave and Beautiful.

La loro storia d'amore ha appassionato gli spettatori di Canale 5 durante l'estate anche se, a settembre, Mediaset ha scelto di stoppare la serie per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio.

Il ritorno di Brave and Beautiful su Canale 5

I fan, quindi, si sono ritrovati a fare i conti con questa cancellazione improvvisa: la soap è stata interrotta a metà racconto ma tornerà in onda nel 2022.

I restanti episodi della prima e unica stagione della serie turca potrebbero essere trasmessi già questo inverno, al termine della soap Love is in the air, che terminerà tra gennaio e febbraio 2022.

In un primo momento si era parlato di un ritorno della soap in estate ma, stando a quanto apprende Blasting News, i nuovi episodi di Brave and Beautiful, potrebbero anche essere trasmessi nella fascia oraria che precede Pomeriggio 5, a partire da gennaio/febbraio.

Ma il cambio palinsesti Mediaset per il 2022, riguarderà anche uno dei programmi considerato un vero e proprio "must" della programmazione estiva di Canale 5.

Chiude Temptation Island: cambio programmazione Mediaset 2022

Trattasi di Temptation Island, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto con Filippo Bisciglia.

Qualche settimana fa, il portale TvBlog, aveva fatto sapere che Fascino non avrebbe rinnovato l'accordo con Banijay per una nuova edizione di Temptation.

Di conseguenza, Mediaset per l'estate 2022 si ritroverà a dover fare i conti con l'assenza del celebre reality show delle tentazioni, anche se la De Filippi starebbe già lavorando ad un nuovo format.

Si pensa ad un programma prodotto internamente da Fascino, che ricalchi un po' la formula vincente sperimentata da Temptation Island in questi anni, ma con delle novità. Riuscirà a conquistare il gradimento degli spettatori?