Belen e Antonino Spinalbese scacciano le voci di crisi che nelle ultime settimane hanno accentrato l'attenzione del web: la showgirl e l'ex parrucchiere hanno postato sui loro social, foto e video, di una serata spensierata, una cena in compagnia di amici famosi.

Da quando il Gossip ha innescato voci di crisi, i due protagonisti non hanno scucito una parola in merito nè per confermare nè per scacciare la notizia in più però non si sono più fatti vedere insieme su i loro social. Belen ha poi postato su instagram un post dove parlava dell'essere single: "Resta single finche non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perchè danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare".

Un messaggio questo sibillino che ha fatto il giro del web.

A scacciare i cattivi pensieri ci ha pensato il papà di Luna Marì, secondogenita di Belen e prima figlia di Antonino Spinalbese, il quale ha postato su Instagram una foto che ritrae la piccola in braccio alla madre che è di spalle ma di cui si riconosce il fisico e i capelli. Il post di Antonino è corredato da una didascalia che dice: "Anche se prendessi un ergastolo sto con te, finchè non mi seppelliscono sto con te. Voglio vivere sempre il brivido di star con te".

Una cena di coppia per scacciare la crisi di coppia

La cena di coppia con amici di Belen e Spinalbese, sembrerebbe aver posto, per ora, la parola fine alle voci che li vorrebbero in crisi profonda.

Non è così, almeno da quello che hanno postato i due sui loro profili social. Infatti, i due durante la serata brindano alla vita insieme agli amici quali Marco Verratti ela moglie Jessica, Claudia Galanti, Patrizia Griffini, Giorgia Matteucci, Emiliano Bonazzoli.

Belen nelle storie di Antonino appare radiosa come non mai mentre si diverte a ballare con Jessica Aidi, non solo ma i due dalle foto che hanno postato appaiono molto affiatati e sereni.

La showgirl è ritratta mentre brinda con Marco Verratti, e mentre si destreggia fra brindisi di gruppo, balli sensuali e video per i social.

Belen e Antonino: un amore coronato dalla nascita di Luna Mari

A tenere uniti Belen e Antonino, non vi è solo una grande passione ma anche una figlia arrivata dopo un aborto della showgirl.

Quindi Luna Marì è stata molto cercata e voluta dalla coppia.

La neonata è nata lo scorso luglio a Padova ed assomiglia sia a mamma Belen che a papà Antonino, il quale si mostra già molto geloso della sua piccolina. Insomma la piccola Luna sembrerebbe aver preso il meglio da entrambi i genitori.