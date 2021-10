Continua a tenere banco nel Gossip la presunta crisi che vede protagonisti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, con l'ex hair styler che ora si mostra di nuovo vicino alla showgirl. Dopo aver alimentato le voci che li vedevano ormai lontani, non apparendo più insieme da tempo, né nella vita reale né sui social, i due si sono lasciati immortalare felicemente uniti, come trapela in queste ore da un nuovo intervento pubblico nel web di Spinalbese. Questo, dopo che in rete Belen ha lanciato un invito a restare single, a meno che non si trovi la persona giusta, e Antonino si è detto disposto a combattere in nome dell'amore, ad ogni costo.

E una domanda sorge ora spontanea: che la sospetta rottura sia, quindi, evoluta in una riappacificazione, tra Antonino e Belen?

Antonino Spinalbese, l'intervento dopo il rumor sulla crisi con Belen Rodriguez

Da tempo Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non figuravano più insieme, né dinanzi all'obbiettivo dei fotografi né via social, il che ha alimentato le voci lanciate recentemente in rete dai blogger Biagio D'Anelli e Alessandro Rosica, su una loro possibile crisi d'amore. Ma ora, sempre in rete, spuntano dei curiosi aggiornamenti sul conto della coppia vip, che farebbero pensare che i diretti interessati si siano ricongiunti dopo il presunto naufragio della loro love story.

Quest'ultimi giungono dal profilo Instagram dell'ex hair stylist.

Riattivatosi tra le Instagram stories, Spinalbese ha nel dettaglio postato una serie di stati che lo immortalano mentre si concede una serata all'insegna del relax e del divertimento insieme a un gruppo di vip, Belen inclusa.

Belen di nuovo vicina all'ex hairstyler: la rottura è superata?

Tra i curiosi post con cui Antonino Spinalbese sembra intanto voler rispondere alle voci in circolo sulla presunta rottura con Belen Rodriguez, spunta un video che immortala le inconfondibili gambe della modella argentina, che lo scorso luglio 2021 lo ha reso padre della loro primogenita, Luna Marì.

E non solo.

In altri due scatti, poi condivisi dopo il primo video, Antonino rende noto di essere in un locale con Belen, Claudia Galanti, Emiliano Bonazzoli, Patrizia Griffini e Giorgia Matteucci, i cui nomi appaiono visibilmente taggati. Immagini che sembrano rimandare a una serata vissuta in un disco-pub, che i due genitori vip potrebbero aver organizzato per gettarsi alle spalle la loro vociferata crisi.

Che quindi la spifferata rottura tra i due sia, ormai, solo un brutto ricordo?

Antonino e Belen non rispondono alle voci sulla rottura

Nel frattempo, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si avvalgono della facoltà di non rispondere alle voci in circolo sulla loro presunta rottura, trincerandosi in un silenzio mediatico. Via social, in questi giorni, tuttavia i diretti interessati sembrano aver lanciato dei messaggi sibillini dai chiari rimandi a una loro possibile separazione.

Belen ha postato tra le Instagram stories un messaggio che invita a restare single, a meno che non si trovi la persona giusta da amare, dall'esclamazione sibillina: "Resta single!". Antonino ha, dal suo canto, pubblicato via Instagram uno scatto che immortala Belen di spalle, mentre lei tiene in braccio la loro primogenita Luna Marì, che è corredato dal messaggio in cui lui si dice disposto a restare con la persona amata, anche a costo di un ergastolo.

“Anche se prendessi un ergastolo / Sto con te / Finché non mi seppelliscono / Sto con te / Voglio viver sempre il brivido Di star con te #Blanco”, è il messaggio pubblicato da Antonino.

Chissà, quindi, se Belen e Antonino si pronunceranno mai in definitiva sui gossip concernenti la presunta rottura.