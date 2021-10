Samy Youssef è stato ospite di Casa Chi. Il modello egiziano, ex concorrente del GFVip, è tornato a parlare del legame instaurato nella casa con Jessica Selassié. L'ex gieffino ha spiegato di non avere mai provato attrazione fisica nei confronti della 25enne. Come riferito dal diretto interessato, non c'è mai stata voglia di avere un contatto fisico.

La stoccata dell'ex gieffino

In merito al rapporto instaurato con Jessica Selassié, l'ex gieffino ha dichiarato di esserci rimasto molto male per le dichiarazioni rilasciate dalla 25enne. In particolare, la sorella di Lulù e Clarissa ha rivelato di essere stata raggirata da Samy poiché in Egitto aveva una fidanzata, mentre al Grande Fratello Vip cercava lei.

Youssef ha sostenuto che Jessica è una ragazza molto intelligente, tanto che nella casa più spiata d'Italia si dava molto da fare per lei e per le sue sorelle: "La vedo più come donna". Il modello egiziano non ha nascosto che la principessa avesse tutto ciò che lui cerca in una ipotetica fidanzata. Al tempo stesso, però, ha affermato: "Non è mai partita da parte mia una cosa fisica". Secondo Samy, Jessica si sarebbe risentita nei suoi confronti e avrebbe detto quelle cose sul suo conto.

Infine, il diretto interessato ha fatto sapere di non avere mai tenuto conto delle telecamere h24. Dunque, il problema sul mancato approccio fisico con Jessica non è dipeso da quello: "Non mi sentivo di fare nulla con lei".

La stoccata a Katia Ricciarelli

L'ex protagonista del GFVip ha confidato di essersi rimasto male anche per una frase pronunciata da Katia Ricciarelli. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo ha spiegato che una sera nella casa tutti i "vipponi" erano a parlare in giardino. Ad un certo punto, Alex Belli ha sostenuto che quando un italiano va in un altro paese ne rispetta la cultura, quindi anche chi viene in Italia deve rispettare la nostra.

Youssef si è risentito perché la cantante lirica lo avrebbe fatto passare per la persona che non è. L'ex gieffino ha fatto sapere che l'Italia è il paese che lo ha cresciuto, mentre l'Egitto gli ha dato la vita. Sulla base di quanto ascoltato dai suoi ex compagni d'avventura, il modello ha chiosato: "Queste parole mi hanno fatto male".

Samy non si aspettava di essere eliminato

Prima di concludere l'intervista con Rosalinda Cannavò - conduttrice della rubrica Casa Chi - Samy Youssef è tornato a parlare della breve esperienza all'interno del GFVip. Il diretto interessato ha confidato che non si aspettava di essere eliminato dal Reality Show. Il modello ha spiegato che non aveva neanche preparato le valige, perché convinto che i suoi fan lo avrebbero salvato al televoto.

In una precente intervista, invece, il modello aveva sparato a zero su entrambi le opinioniste. A detta di Samy, il duo Volpe-Bruganelli non avrebbero mai preso le sue difese.