Manuel Bortuzzo è nel mirino di una nuova bufera abbattutasi sul rinnovato Gf vip, per aver riacceso la speranza in Lulù Hailè Selassié in un loro futuro di coppia. A indispettire i telespettatori, come emerge dalle contestazioni della polemica in corso via social, è l'avvicinamento registratosi in queste ore, dopo la recente rottura tra loro, segnata dal rifiuto del gieffino ad ogni gesto di attenzione da parte della ragazza.

Nel riavvicinamento incriminato, quindi, Manuel lascia intendere che la porta del suo cuore per Lulù resta aperta, seppur conscio del fatto che una relazione tra loro possa anche non andare importo.

Parole che, intanto, fanno parecchio discutere in rete e destano tra le reazioni critiche più disparate sul conto del nuotatore, tra cui l'accusa generale di finzione.

Gf vip 6, Lulù e Manuel ci riprovano? Il riavvicinamento

Quando ormai mancano poche ore alla nuova nonché dodicesima puntata del Gf vip 6 in corso, la cui messa in onda è attesa per il 22 ottobre 2021 su Canale 5, Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié appaiono di nuovo vicini, tanto da alimentare lo scetticismo del pubblico sulla veridicità del loro rapporto. Nel daytime del reality, in particolare i due hanno avuto modo di confrontarsi sulla loro frequentazione intima vissuta nella Casa tra alti e bassi e interrotta di recente con il rifiuto di Manuel a ogni attenzione di Lulù.

Per l'occasione i gieffini vip hanno paragonato il loro rapporto a quello tra i coinquilini, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. "Mi è piaciuto che Miriana abbia detto 'Perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?". In confessionale ho detto che se sapevo che potevo andare nella Love boat avrei detto che ci sarei stata con Manuel", ha quindi detto a Bortuzzo, Lulù, segnando a tutti gli effetti un riavvicinamento con il gieffino.

Il gieffino di nuovo vicino alla sedicente regale: le parole al Gf vip 6

Di tutta risposta, Manuel Bortuzzo ha infatti ammesso di voler concedere a Lulù Hailé Selassié la possibilità di conquistarlo. Questo, però consapevole del fatto che una relazione tra lui e la sedicente principessa possa anche non avere un buon epilogo.

"Una porta aperta non significa un lieto fine. Porta aperta significa che Nicola può mettersi con Miriana, forse - riferisce, quindi, a Lulù-. E allora le porte aperte, certo, che ci sono tra noi. Se ti odio o non voglio nulla da te, chiudo, sennò lascio aperto". A questo punto, del tutto perplessa, Lulù incalza Manuel sul loro riavvicinamento: "Porta aperta, tra chi?". In replica all'etiope, Manuel spiazza ancora una volta la diretta interessata, suggellando ufficialmente il loro riavvicinamento: "...Tra noi due".

Gf vip, il pubblico attacca Manuel Bortuzzo: la difesa in favore di Lulù Hailé Selassié

L'ennesimo avvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié, però, non piace al pubblico.

Molti telespettatori hanno, non a caso, dato vita alla polemica del momento abbattutasi sui giovani protagonisti del Gf vip 6, in rete. Tra le posizioni social critiche prese sul rapporto tra i due gieffini, emergono per la maggior parte quelle perlopiù ai danni di Bortuzzo e a favore di Lulù.

In particolare, a margine di un video circolante su Twitter del discusso riavvicinamento, si legge la seguente opinione social, che ha fatto incetta di consensi: "'Lascio le porte aperte tra me e te*'. Bravo Manuel, continua pure ad illuderla, poi non dite che Lulú si fa i castelli, concludo dicendo, Manuel hai scocciato ora che non hai più nulla da dare torni da Lulú. Ma fammi il piacere, #GFVIP!".

"Manuel che continua a lasciare porte aperte a Lulu e poi la pazza che si illude è lei"; scrive poi un altro utente su Twitter.

Insomma, l'occhio del pubblico sembra essere scettico rispetto al riavvicinamento tra i due conoscenti vip nella Casa. Staremo a vedere, quindi, come evolverà il rapporto tra Lulù e Manuel nel reality di Canale 5.