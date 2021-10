Venerdì 8 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa l'ottava puntata del GFVip. Tra i concorrenti finiti in nomination, Samy Youssef è stato eliminato. Mentre da un lato alcuni telespettatori si sono meravigliati, dall'altro Jessica Selassié ha esultato. Al termine della diretta, la principessa ha rivelato di essere felice per l'uscita dal gioco del modello egiziano.

Lo sfogo della principessa

Tra Nicola Pisu, Amedeo Goria e Samy Youssef, quest'ultimo ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Al termine della puntata, Jessica Selassié si è tolta qualche sdassolino dalla scarpa sul modello egiziano.

Scendendo nel dettaglio, la principessa ha chiosato: "Sono felice, mi ero rotta il c... di vederlo in giro per la casa". La giovane ha sostenuto che tra lei e Samy non sarebbe mai potuta funzionare un'ipotetica frequentazione. I due, infatti, nell'ultimo periodo si erano avvicinati. Lo stesso Samy aveva confidato a Francesca Cipriani di essere felice per avere dormito con Jessica.

Inoltre, la diretta interessata ha spiegato che il modello ha iniziato a farle il filo solamente dopo avere ricevuto un due di picche da parte di Raffaella Fico: "Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo". Tuttavia, la gieffina ha fatto sapere di non avere molto apprezzato i modi di fare del coiquilino. Come spiegato da Jessica, quando i due si trovavano in camera insieme, spesso Samy le chiedeva se la notte le telecamere rimanessero accese.

Oppure, spesso le domandava quando li avrebbero mandati nella "Love Boat".

'Era tutto forzato con me'

Jessica Selassié, come un fiume in piena, ha sparato a zero sull'ex coinquilino: "Mi ha detto di avere una fidanzata in Egitto". A detta della principessa, Youssef avrebbe detto al GFVip di essere single e sarebbe entrato con l'intento di fare la corte a Raffaella.

Ma non solo, la giovane ha sostenuto che durante una festa, lei e Samy hanno ballato insieme, ma il modello non avrebbe fatto nulla per farle capire il suo interesse. Il fatto di avere una presunta fidanzata nel suo paese d'origine avrebbe portato Jessica a storcere il naso.

La sorella di Clarissa e Lulù (Lucrezia all'anagrafe) ha chiosato: "Era tutto forzato con me".

Come riferito dalla ragazza, una volta Samy voleva fare un ballo provante con lei, ma si è tirata indietro con una scusa. Infine, la diretta interessata ha spiegato di essere stata felice per il verdetto finale del pubblico: "Speravo andasse via e meno male se n'è andato". Jessica ha riferito che il modello egiziano andava in giro per la casa a dire che Alex Belli fosse falso, ma la diretta interessata ha sostenuto il contrario: "Il primo falso era lui".