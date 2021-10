Annunciato il nuovo regolamento del Festival di Sanremo che si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022 sotto la direzione artistica, per il terzo anno consecutivo, di Amadeus. 24 i cantanti in gara, con 22 big e 2 giovani finalisti. Cambia il sistema di votazione: tre giurie autonome per i giornalisti accreditati e l’entrata in scena della giuria ‘Demoscopica 1000’. Confermata la serata delle cover. Torna il pubblico in sala, munito di green pass. Modulo di accettazione preventivo da parte degli artisti per il sì alla partecipazione all’Eurovision.

Unica competizione big e giovani senza eliminazioni: sala stampa divisa in tre giurie, spunta la 'Demoscopica 1000'

Si riduce la platea dei cantanti in gara: 22 i big, contro i 26 della scorsa edizione, e 2 i giovani a dispetto degli otto scorsi. Gli artisti si sfideranno in un’unica competizione, senza eliminazioni. Nuovo meccanismo di votazioni: tre giurie autonome di giornalisti e il debutto della giuria 'Demoscopica 1000'.

Durante le prime due serate la sala stampa si dividerà in stampa tv, radio e web. I tre gruppi esprimeranno la loro preferenza come unico gruppo nella quarta e nella quinta serata quando si aggiungeranno al Televoto e alla ‘demoscopica 1000’. Questa giuria sarà composta da 1000 elementi scelti secondo criteri equilibrati di età e provenienza geografica.

Confermata la serata delle cover per il venerdì: gli artisti si esibiranno o da soli o accompagnati da altri. Il brano potrà essere scelto sia dal repertorio italiano, secondo la formula classica, che da quello internazionale degli anni '60, '70 e '80.

Torna il pubblico in sala con green pass o idonea documentazione

Torna il pubblico in sala per l’edizione 2022 del Festival.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo il regolamento, e sulla base delle disposizioni governative, potranno sedere all'Ariston soltanto gli spettatori muniti di green pass o di altra idonea documentazione. Verranno ugualmente ammessi esclusivamente i rappresentanti delle case discografiche degli artisti in gara, ai quali la Rai rilascerà speciali pass. L’unica eccezione riguarderà la prima sessione delle prove durante la quale potrà partecipare un rappresentante accreditato di ogni casa discografica relativa agli artisti.

Consenso preventivo per la partecipazione all’Eurovision, altrimenti sceglierà la Rai

Come tutti gli anni, il vincitore del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision che si terrà a Torino dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021. Gli artisti e le loro etichette dovranno però consegnare con anticipo alla Rai ‘il modulo di accettazione alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022, debitamente firmato’. Nel caso in cui l’artista consegni il modulo con errori, o non lo consegni affatto, sarà cura della Rai scegliere il cantante senza che il vincitore abbia nulla a pretendere.