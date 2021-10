Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 1 al 5 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. In particolar modo sarà dato spazio alle vicende riguardanti la crisi matrimoniale fra Silvia e Michele. La donna capirà che non può più rimandare la sua decisione. Difatti, nonostante non riesca a fare chiarezza nei suoi sentimenti, sa che non potrà dividersi a lungo fra suo marito ed il suo amante. Saviani, intanto, si renderà conto di aver trascurato troppo a lungo sua moglie, colpevolizzando se stesso per il tradimento ricevuto.

Tuttavia, pur di riconquistare la donna della sua vita, sarà disposto a tutto, anche ad abbandonare l'atteggiamento passivo assunto negli ultimi tempi. Nel frattempo la piccola Irene, pur essendo felice dell'arrivo della sorellina, si sentirà un po' trascurata dalla madre. I primi segnali di gelosia da parte della bambina non tarderanno ad arrivare.

Upas, episodi al 5/11: Graziani deve scegliere fra il marito e l'amante

Le anticipazioni degli episodi di Upas in onda sino al 5 novembre svelano che Silvia comprenderà come sia giunto il momento di scegliere con chi stare. La donna subirà le pressioni sia da parte del marito, che da parte dell'amante, i quali vorrebbero che facesse una scelta definitiva.

Nonostante la consapevolezza di non poter rimandare, Silvia sarà ancora molto confusa riguardo ai suoi sentimenti. La signora Graziani non vorrebbe rinunciare a nessuno dei due, tuttavia sa che ciò non è possibile.

Upas, puntate 1-5 novembre: Michele vuole riconquistare la moglie

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas rivelano che Michele si sottoporrà ad un lungo esame di coscienza, analizzando i suoi errori e le sue mancanze.

Saviani, consapevole di aver trascurato la moglie, si assumerà le responsabilità della loro crisi matrimoniale. Tuttavia non sembrerà affatto intenzionato ad arrendersi. Michele cercherà di giocare bene le sue carte per recuperare il rapporto con la moglie. Il giornalista, pur di far colpo su di lei, sarà disposto ad abbandonare l'atteggiamento rilassato degli ultimi tempi, mostrandosi attivo e propositivo.

Resta il dubbio se basteranno i suoi sforzi per salvare il matrimonio.

Anticipazioni Upas sino al 5/11: Irene gelosa di Elisabetta

Nel corso degli episodi di Upas in onda sino al 5 novembre sarà dato spazio anche a vicende più leggere. La piccola Irene, da poco diventata sorella maggiore, inizierà a risentire della mancanza di attenzioni da parte della madre. Difatti, essendo molto coccolata da entrambi i genitori, le sembrerà strano dover dividere l'affetto con la nuova arrivata. I segnali di gelosia da parte sua non mancheranno certo ad arrivare