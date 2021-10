Fine dell'attesa per i fan della saga Hotel Transylvania: il quarto capitolo sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Uno nuovo capitolo della saga Hotel Transylvania

Presto torneranno sullo schermo Drac, Mavis, Blobby e tutta la loro combriccola nel quarto capitolo della saga Hotel Transylvania intitolato Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso . Il quarto episodio sarà disponibile sulla piattaforma on-line Prime Video a partire dal 14 gennaio 2022.

Il lungometraggio uscirà contemporaneamente in 240 territori; la diffusione a tappeto è stata voluta da Amazon proprio per far fronte alla spesa fatta di cento milioni di dollari pagati alla Sony Pictures per aggiudicarsi il quarto capitolo della saga.

Conferme e novità del quarto capitolo

Hotel Transylvania uno scambio mostruoso diventa quindi il primo capitolo della saga a non essere pubblicato direttamente nella sala cinematografica ma ad essere pubblicato su una piattaforma di streaming on-line.

Altra differenza dai precedenti capitoli è che questo quarto capitolo non porta la firma del regista Genndy Tartakovsky che resta in questo caso come cosceneggiatore ma quella dei collaboratori Derek Drymon & Jennifer Kluska.

La trama

In questo quarto capitolo si vedrà Johnny sognare di diventare un mostro come il resto della famiglia per essere completamente accettato da tutti i suoi membri. Per questo Van Helsing gli propone l'utilizzo di un raggio mostrificatore che dovrebbe trasformarlo in un mostro.

L'effetto del raggio però non funziona alla perfezione, se da un lato infatti trasforma Johnny in un mostro, dall'altro trasforma Drac, Mavis in umani così tutti i mostri diventano umani e l'unico umano diventa un mostro.

Tra varie peripezie i protagonisti cercheranno di invertire il sortilegio ed avranno davvero pochissimo tempo per farlo prima che la metamorfosi sia irreversibile e definitiva.

Doppiatori

A dare la voce a Drac nella piccola originale era l'attore acclamato Adam Sandler, che lascia in questo quarto capitolo il ruolo a Brian Hull. Nulla di invariato invece nel doppiaggio italiano, si confermano le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi.

Un piccolo assaggio in anteprima

Nell'attesa di vedere il quarto capitolo della saga in onda dopo le festività natalizie, si potrà ammirare il divertente cortometraggio gratuito rilasciato dalla Sony Pictures Animation su Youtube.

Il corto ruota attorno al cucciolo Tinkles.

Drac cerca di placare l'instancabile voglia di giocare dela grande cucciolone Tinkles. Sembrerebbe che l'unico modo di contenerlo sia piazzargli di fronte un cucciolo altrettanto mostruoso. Drac si dedica così a questo surreale esperimento realizzando una gag divertente.