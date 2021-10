Le anticipazioni della quarta puntata di Fino all'ultimo battito promettono grandi emozioni per il pubblico di Rai 1. La serie televisiva con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido, in onda ogni giovedì sera, entra nel vivo e al centro delle scene ci sarà la crisi tra il cardiochirurgo e la sua fidanzata. Elena, infatti, scoprirà il che il suo futuro marito l'ha tradita e metterà in discussione il matrimonio. Nel frattempo Diego si sentirà sempre più pressato dai ricatti di Mino e penserà di agire per farlo arrestare, ma non sarà facile.

Infine la partita di beneficenza si rivelerà un successo.

Diego in crisi con sua moglie: quarta puntata Fino all'ultimo battito

La trama di Fino all'ultimo battito per la quarta puntata in onda giovedì 14 ottobre vede al centro delle scene il complicato rapporto tra Diego ed Elena. La donna, sempre più irritata per i ritardi e le mancanze del suo fidanzato, vedrà con i suoi occhi il bacio con Rosa e non avrà più dubbi. Il medico non potrà fare altro che ammettere di aver sbagliato e nel timore di raccontare alla sua futura moglie le pressioni che sta subendo a causa della famiglia di Mino, giustificherà il suo grave errore nei suoi confronti dicendole che si è trattato soltanto di un momento di debolezza.

Elena non riuscirà a perdonare il suo fidanzato, anche se lui farà di tutto per convincerla, e penserà di non sposarlo più.

Rocco ha grande successo con la partita di beneficenza: spoiler Fino all'ultimo battito

Le anticipazioni di Fino all'ultimo battito del 14 ottobre rivelano che per Diego ed Elena non sarà facile affrontare la crisi con la famiglia e quindi decideranno comunque di recarsi in atelier per vedere l'abito da sposa.

Sarà lì che il cardiochirurgo si renderà conto che il negozio è lo stesso che appartiene a Rosa e l'incontro tra le due donne sarà inevitabile. Elena, in ogni caso, non riconoscerà in lei l'amante di suo marito, ma solo la nuora del boss e la madre del ragazzo che piace ad Anna e andrà via indignata. Nel frattempo, Rocco riacquisterà la stima della sua ex moglie grazie alla partita di beneficenza che porterà all'ospedale il VAD e tutto questo non farà piacere a Diego, che agli occhi di Elena perderà molta considerazione.

Inoltre, il medico dovrà nuovamente fare i conti con Mino, che lo contatterà nel cuore della notte per dirgli di aver scoperto chi ha manomesso le sue medicine. Per Diego arriverà il momento di darsi da fare per far arrestare il boss evaso e penserà di contattare Bashir per incastrarlo.

La fiction diretta da Cinzia Th Torrini è composta da sei puntate all'insegna delle emozioni, in cui sentimenti e tensione si alternano per catturare l'attenzione dei telespettatori.