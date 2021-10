Le puntate di Tempesta d'amore continuano ad andare in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 19:50. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi nella settimana dall'11 al 17 ottobre rivelano numerose sorprese e colpi di scena.

In particolare, Florian verrà a conoscenza della vera identità di Cornelius tramite dei documenti medici forniti da Maja, mentre Vanessa si impegnerà per dimostrare i suoi sentimenti a Max, ma le cose prenderanno una piega inaspettata quando la lettera d'amore scritta da lei finirà nelle mani di Shirin.

Florian, infine, scoprirà tutta la verità su Erik.

Anticipazioni di Tempesta d'amore dall'11 al 17 ottobre: Florian apprenderà la verità da Cornelius

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, il rapporto tra Maja e Florian subirà un brusco cambio di direzione a causa di Cornelius. Il ragazzo, infatti, nutrirà molti sospetti e non crederà alla storia della chirurgia plastica.

Ovviamente, Maja andrà su tutte le furie perché lei sarà certa della storia raccontata da suo padre. Per cercare di convincere Florian, la ragazza entrerà in possesso dei file medici che attestano le operazioni subite e le mostrerà al giovane.

Le anticipazioni svelano che, a questo punto, Florian non potrà più mettere in dubbio le parole di Cornelius.

Nonostante questo, continuerà a essere tormentato dalle perplessità e dalle preoccupazioni perché non capirà il motivo per cui l'uomo abbia fatto tutto questo. Poco dopo, sarà lo stesso Cornelius a dargli una spiegazione.

Shirin penserà che Max le abbia scritto una lettera d'amore

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dall'11 al 17 ottobre si concentrano anche sul legame crescente tra Max e Vanessa.

Quest'ultima avrà un pensiero molto carino per il personal trainer perché gli scriverà una poesia romantica, colma di parole d'amore. Per assicurarsi che tutto vada e buon fine e per assistere alla reazione di Max, la sportiva deciderà di consegnare personalmente la poesia.

Purtroppo, le cose non andranno nel verso giusto e il foglio di carta finirà nelle mani di Shirin.

Quest'ultima si convincerà che è stato Max a dedicarle quelle parole e lo ringrazierà con il cuore pieno di gioia. Max, ovviamente all'oscuro di tutto, fingerà di essere l'autore della lettera.

Florian rimarrà molto deluso da Erik

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda dall'11 al 17 ottobre, Florian farà una terribile scoperta su suo fratello Erik. Si accorgerà, infatti, che sta ricattando Maja per spingerla a comportarsi come vuole lui: sarà un durissimo colpo per il ragazzo.

Le anticipazioni dicono che Florian, insieme a Shirin, deciderà di recarsi a casa di Erik per trovare delle prove. Qui verrà in possesso della cartolina di Cornelius.