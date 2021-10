Gli ex volti di Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Andrea Damante, sono stati visti in compagnia l'uno dell'altra. Il portale di Gossip Whoopsee ha pubblicato una foto dell'influencer e del deejay veronese mentre stavano cenando e guardando la partita Italia-Spagna dalla tribuna vip dello stadio San Siro. I fan dei Damellis hanno iniziato a sognare di nuovo.

Dopo una lunga assenza i due ex fidanzati insieme a cena

La modella De Lellis e l'ex tronista Damante hanno avuto una relazione molto travagliata, con tante separazioni e ricongiungimenti. La causa principale delle loro separazioni sono stati i tradimenti da parte del deejay.

L'ultima rottura è avvenuta più di un anno fa, quando Giulia ha ufficializzato la nuova relazione con Carlo Gussalli Beretta, all'epoca amico di Damante. Da quel momento l'ex tronista e l'influencer romana presero le distanze l'uno dell'altra. Ma ecco che, dopo un anno e più di assenza, si sono rivisti e anche hanno goduto della partita Italia - Spagna insieme. Forse si sono incontrati anche in passato ma pare non ci siano prove.

In realtà, la modella romana tante volte ha ribadito che è rimasta in buoni rapporti con i suoi ex e l'ultima cena dimostra proprio questo. Dalle immagini si capisce che sono molto soddisfatti in compagnia l'uno dell'altra.

Il fidanzato di Giulia De Lellis non si fa problemi per l'incontro con il suo ex

L'influencer è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, ex della modella Dayane Mello. Mentre il deejay è legato alla giovane attrice Elisa Visari e solo pochi giorni fa, con una fuga romantica, hanno festeggiato il loro primo anniversario e si sono fatti promesse di un amore eterno.

E dopo le immagini pubblicate da Whoopsee, nessuno dei diretti interessati ha lasciato commenti, anzi hanno continuato a pubblicare stories e post sui loro profili social in compagnia dei rispettivi fidanzati.

Giulia ha pubblicato un post su Instagram insieme all'imprenditore con la descrizione: "Io e te ogni mattina, un po' carichi ma felici della colazione insieme.

Buona giornata amore". Mentre Beretta commenta in inglese: "L'unica cosa di cui ho bisogno". Cioè tutto sta andando come meglio non potrebbe tra la modella e l'imprenditore, anche dopo la cena con il suo ex.

Anche la fidanzata di Andrea Damante reagisce allo stesso modo

Pare che anche l'attrice Elisa Visari non abbia problemi se il suo fidanzato Damante incontri la sua ex storica, Giulia De Lellis. Elisa non ha commentato in nessuna forma la cena fra i due ex fidanzati, ma ha pubblicato una storia in sella a una moto con Andrea e tre cuoricini come descrizione. Cioè finora tutto a posto e non c'é nessuna crisi fra le coppie.