Il terzo episodio di Grey's Anatomy 18, trasmesso il 14 ottobre in America, ha portato in scena l'attesissimo ritorno di Kate Walsh nel cast del medical drama. Assente dalla narrazione dalla tredicesima puntata dell'ottava stagione, Addison Montgomery ha quindi riabbracciato amici e colleghi dando vita ad un confronto molto emozionante con Meredith Grey. A poche ore dalla messa in onda, i microfoni di ETOnline hanno intercettato la protagonista assoluta di Grey's Anatomy 18x03 che si è detta "emozionata e preoccupata" all'idea di riprendere il ruolo che l'ha consacrata al grande pubblico.

Kate Walsh commenta il suo ritorno nel cast di Grey's Anatomy: 'Era il momento giusto'

A lungo atteso dai telespettatori di Grey's Anatomy, il ritorno di Kate Walsh nel cast del medical drama ha suscitato un incredibile clamore mediatico. A più riprese, infatti, i fan avevano invocato la partecipazione dell'attrice ai nuovi episodi della longeva Serie TV. Una volontà, quest'ultima, condivisa anche dall'interprete del talentuoso chirurgo neonatale che ha raccontato nel corso dell'intervista le sensazioni vissute nel rivestire i panni del personaggio che l'ha resa famosa. Queste, infatti, le parole della donna a tal proposito: "È stato molto emozionante e penso che lo sarà anche per i fan. Come ho detto a Krista e all'adorabile Chandra Wilson, che ha diretto l'episodio, ero preoccupata e nervosa.

Ma ero sicura che fosse il momento giusto perché la sceneggiatura era fantastica e ricalcava il vecchio stile di Grey's Anatomy, quello che gioca sulla linea sottile tra le risate e, si spera, il pianto".

L'interprete di Addison sul suo ritorno: 'Grey's Anatomy è una serie davvero importante per me'

Continuando con la sua intervista, Kate Walsh ha inoltre chiarito che sarà presente anche nel prossimo episodio di Grey's Anatomy 18, il quarto.

Una decisione, quest'ultima, maturata insieme alla showrunner della serie, Krista Vernoff, che ha fortemente voluto il ritorno dell'attrice nel cast. E proprio a proposito della sua partecipazione, nonostante la carriera di Kate Walsh abbia abbracciato nuovi e apprezzati ruoli, la donna ha dichiarato quanto segue: "Era un po' che non parlavamo del mio ritorno per una piccola visita.

Grey's Anatomy è una serie iconica e davvero importante per la mia vita e la mia carriera. È per questo che io e Krista ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo cercato di trovare il momento più giusto per le trame, per la costruzione delle puntate e tutto il resto".

La nuova stagione di Grey's Anatomy arriverà in Italia il 27 ottobre

Infine, parlando del rapporto tra Meredith e Addison, le cui divergenze erano già state appianate nelle scorse stagioni, Kate Walsh ha definito la trama che coinvolgerà le due donne "davvero emozionante e soddisfacente per i fan". Nonostante ciò, i telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po' per assistere alla reunion tra le ex rivali in amore. Il debutto di Grey's Anatomy 18 sui canali italiani è infatti atteso mercoledì 27 ottobre su Disney+.