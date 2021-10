La lunga attesa sta finalmente per terminare: giovedì 14 ottobre, in prima visione assoluta in America, andrà in onda l'episodio di Grey's Anatomy 18 che sancirà il ritorno di Addison Montgomery a Seattle. La dottoressa, assente dalla narrazione dalla tredicesima puntata dell'ottava stagione, farà nuovamente capolino tra le corsie del Grey Sloan Memorial per supportare Richard Webber nella formazione della nuova classe di specializzandi. Una situazione, quest'ultima, che si rivelerà l'occasione perfetta per il chirurgo neonatale per lavorare nuovamente accanto alla sua ex rivale in amore: Meredith Grey.

Anticipazioni Grey's Anatomy 18x03: Addison torna a Seattle per realizzare il primo trapianto uterino

A circa una settimana dal rilascio, il sito web Spoiler Tv ha diffuso il promo e la trama ufficiale di Grey's Anatomy 18x03. La puntata, significativamente intitolata "Hotter Than Hell", porterà in scena il ritorno di Addison Montgomery a Seattle, esattamente come accaduto nel corso della prima stagione, per volontà dell'amico Richard Webber. Quest'ultimo, per rispondere alle richieste di Miranda Bailey, intenzionata a riportare il Grey Sloan Memorial ai fasti di un tempo, inviterà il famoso chirurgo neonatale a partecipare alla formazione della nuova classe di specializzandi. L'ex moglie di Derek Shepherd, inoltre, tornerà per portare a termine un intervento a dir poco innovativo: la realizzazione del primo trapianto uterino.

Spoiler Grey's Anatomy 18, terza puntata: il promo ufficiale anticipa la reunion tra Meredith e Addison

Continuando con le anticipazioni sulla terza puntata di Grey's Anatomy 18 scopriamo che sarà proprio la realizzazione dell'innovativo intervento chirurgico l'occasione perfetta per Meredith e Addison di tornare a lavorare insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se già nelle scorse ore Krista Vernoff ha annunciato l'imminente arrivo di dinamiche inedite tra le due donne, è il promo del nuovo episodio a offrire ulteriori particolari. Proprio nel bel mezzo dell'operazione condotta da Addison Montgomery, Richard Webber irromperà in sala operatoria chiedendo alla collega di stoppare l'intervento.

A causa di un temporaneo malfunzionamento dell'aria condizionata, infatti, il rischio di infezioni per la paziente si rivelerà molto alto. Sarà a quel punto che la dottoressa Montgomery, intenzionata a concludere l'operazione nel minor tempo possibile, chiederà di Meredith Grey che si recherà in sala operatoria per offrirle il suo supporto e mettere a disposizione le sue competenze.

Queste, dunque, le ultime anticipazioni sull'episodio che sancirà il ritorno di Addison Montgomery a Seattle. Chiudiamo ricordandovi che nelle scorse ore è stato svelato se Meredith si trasferirà in Minnesota.