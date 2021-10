Dopo essere stato allontanato dal trono di Uomini e donne, l'ex tronista veneta ha fornito la sua versione dei fatti. In un'intervista a Fanpage Joele Milan ha spiegato di non avere mai agito con malizia nei confronti del programma. Inoltre, ha sostenuto di avere avvertito subito la redazione di quanto era accaduto durante il ballo. Infine, il ragazzo ha lanciato una stoccata ai due opinionisti del dating show.

Le parole dell'ex tronista

Maria De Filippi ha deciso di interrompere il trono di Joele Milan. Il motivo? Il ragazzo durante un ballo con Ilaria Melis ha chiesto di seguire il suo migliore amico, su Instagram, in modo da poterla sentire lontano dal dating show.

Una volta messa in onda la puntata relativa alla "cacciata", il 26enne ha fornito la sua versione dei fatti. Nel dettaglio, l'ex tronista ha ammesso di essere stato molto male per quanto accaduto a U&D: "Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini". Joele ha riferito che è riuscito a superare la cosa grazie all'aiuto di persone a lui vicine. Inoltre, ha confidato che rivedere la puntata della "cacciata" sul piccolo schermo è stato ancora più 'traumtizzante' di quando l'ha vissuta in prima persona. Milan ha fatto sapere di avere ricevuto un vero e proprio massacro mediatico sui social.

La versione del ragazzo

Joele Milan come un fiume in piena ha raccontato come sono andate realmente le cose con Ilaria Melis.

Il ragazzo ha sostenuto di avere informato la redazione di quanto accaduto durante il ballo. Il 26enne sente di essere stato messo in difficoltà solamente per favorire il consenso dei telespettatori. Inoltre, l'ex tronista ha riferito di essere dispiaciuto per non avere salutato Maria De Filippi: "Avrei voluto parlare in seguito con lei, ma non c'è stata possibilità".

A detta del ragazzo, la conduttrice ha compreso la sua situazione tanto che non l'ha cacciato dal programma ma ha solamente deciso di interrompere il suo trono per rispetto degli altri.

Sulla base di quanto dichiarato, il diretto interessato ha sostenuto che la redazione di U&D gli ha chiesto se volesse ritornare sul trono.

Per quanto riguarda Ilaria Melis, Joele ha sostenuto di non averla più sentita dopo l'abbandono del trono.

La stoccata a Sperti-Cipollari

Prima di concludere l'intervista Joele Milan si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sugli opinionisti di U&D. Scendendo nel dettaglio, il 26enne ha sostenuto che il duo Cipollari-Sperti quando prende in simpatia un tronista lo difendono a spada tratta. Nel momento in cui questa simpatia viene a meno, i due opinionisti fanno di tutto per attaccarlo: "Mi sono sentito escluso". Secondo l'ex tronista, il duo Cipollari-Sperti si sarebbe schierato da subito con gli altri protagonisti del dating show: "Sono stato considerato un po' meno degli altri".

Joele ha spiegato che è normale che i due opinionisti abbiano un giudizio duro, ma non trova giusto dare contro a una persona solamente per "partito preso".