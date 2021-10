Continuano ad andare in onda le puntate di Una vita. Attualmente, la TV Soap, viene trasmessa su Canale 5, dal lunedì alla domenica, con esclusione del sabato. I recenti cambiamenti all'interno del palinsesto televisivo hanno reso difficile ai telespettatori seguire l'amato sceneggiato spagnolo ma, nonostante questo, le storyline dei personaggi e le intricate trame continuano a riscuotere un alto numero di ascolti. In particolare, le vicende che stanno attirando maggiormente l'attenzione sono quelle legate al processo di Genoveva, al tradimento di Laura e ai problemi matrimoniali di Camino.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 13 ottobre mettono in luce la presenza di diversi colpi di scena. Nel dettaglio, tutti gli abitanti di Acacias non faranno altro che parlare di Ildefonso e anche il nonno sarà molto arrabbiato con lui. Ramon sarà costretto a vivere una situazione familiare difficile e non potrà fare a meno di parlarne con Liberto.

Trame di Una vita del 13 ottobre: Ildefonso sarà al centro dei pettegolezzi

Mercoledì 13 ottobre andrà in onda la prima parte della puntata n. 1261 di Una vita. Le anticipazioni si concentrano sulle dure conseguenze della rivelazione del segreto di Ildefonso. L'uomo, ancora sconvolto per l'accaduto e per lo scontro avuto con Camino, non riuscirà a trovare il coraggio di lasciare la sua abitazione.

Gli abitanti di Acacias, infatti, saranno più in fermento che mai. Tutti non faranno altro che parlare della tragica vicenda dell'uomo, alimentando i pettegolezzi e chiamando in causa anche la posizione di Camino.

La giovane sposa, ovviamente, farà fatica a scendere a patti con l'errore commesso. Purtroppo, non potendo tornare indietro, l'unica cosa che potrà fare sarà quella di provare a correre ai ripari.

Decisa a stare dalla parte di Ildefonso, gli dirà di non avere alcuna intenzione di lasciarlo solo. Come reagirà il marito? La perdonerà?

Una vita, spoiler di mercoledì 13 ottobre: Ildefonso riceverà uno schiaffo

Le anticipazioni di Una vita dell'episodio del 13 ottobre si concentrano anche sulla presenza di un nuovo personaggio: il nonno di Ildefonso.

Purtroppo, a differenza di Camino, l'uomo non sarà bendisposto nei confronti del nipote. Si sentirà profondamente umiliato per l'accaduto e non riuscirà a trattenere la rabbia. Una volta recatosi nell'abitazione di Ildefonso, infatti, lo colpirà con un violento schiaffo. Sicuramente, questo gesto non farà altro che complicare le cose.

Anticipazioni di Una vita del 13 ottobre: Ramon si confiderà con Liberto

Le tensioni non riguarderanno solo Camino e Ildefonso perché anche a casa Palacios non ci sarà un attimo di tregua. Ramon e Antonito continueranno a discutere per questioni legate alla politica senza riuscire a trovare una soluzione.

Ramon, desideroso di mettere fine a tutto questo, si rivolgerà a Liberto per un consiglio. Inoltre, gli rivelerà di essere molto preoccupato per la sua situazione famigliare.