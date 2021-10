Gabriella Rossi è stata probabilmente, rispetto ad altri, il personaggio che più si è evoluto nel corso delle tre stagioni daily de Il Paradiso delle signore. Prima Venere, poi donna affermata nel campo della moda, l'ex commessa ha avuto anche un'intensa vita sentimentale. Dopo aver vissuto una storia d'amore con Salvatore Amato, la ragazza si è innamorata di Cosimo Bergamini che ha sposato nel corso della quinta stagione. Ma cosa sarebbe accaduto alla storia tra la stilista e il barista se la soap non fosse stata rinnovata al termine della terza stagione?

Quale sarebbe stato il finale dei Salvariella? Per l'interprete di Gabriella, Ilaria Rossi, il bacio tra i due "Sarebbe stato per la coppia il finale di serie".

All'inizio de Il Paradiso delle signore 6 l'addio di Gabriella

L'inizio de Il Paradiso delle Signore 6 è stato piuttosto "trafficato". Tra ritorni, partenze e new entry, si è cercato di dare nuova linfa alle trame della soap. Sono tornati Anna Imbriani, Roberto Landi e Tina Amato. Hanno fatto la loro apparizioni volti inediti come Flora Gentile Ravasi ed Ezio Colombo. Alcuni non sono neanche apparsi ad inizio stagione, come Federico Cattaneo e Anna Rossi. Infine c'è stata una partenza importante, quella di un personaggio storico della soap: Gabriella Rossi.

La sua uscita di scena è stata senza dubbio la svolta narrativa più intensa dell'inizio di questa stagione. Si è trattata di una partenza già annunciata, quando Cosimo ha proposto alla moglie di trasferirsi a Parigi.

Il bacio dei 'Salvariella' alla fine de Il Paradiso delle signore 3 sarebbe stato 'il finale della coppia'

Prima di partire Gabriella ha trascorso un ultimo momento emozionante con Salvatore, si potrebbe dire l'ultimo dei tanti impressi nella mente dei fan della coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per Ilaria Rossi, però, bisogna fare un salto indietro alla fine della terza stagione de Il Paradiso delle signore al momento indimenticabile del primo bacio tra Gabriella e Salvatore. Per l'attrice, intervistata da Tv Serial, resta tutt'ora la scena più iconica della coppia, un bacio arrivato a sorpresa al 180° episodio, prima che il suo personaggio partisse per Parigi e dopo aver saputo di essere diventata la nuova stilista del grande magazzino.

La scena del bacio tra i due, stando alle dichiarazioni di Ilaria Rossi, aveva in sé un forte carico emotivo. Infatti, se la soap fosse stata cancellata dopo la prima stagione daily, quel momento "sarebbe stato il finale di serie per la coppia".

'Percorso finito, ma non si sa mai': Ilaria Rossi non esclude un ritorno

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tv Serial Ilaria Rossi, alla domanda "È escluso un ritorno al Paradiso delle signore?", ha risposto: "Per ora il percorso si è concluso definitivamente, però non è un finale per il quale si può dire che non succederà altro...Vedremo, non si sa mai!". Con questa dichiarazione l'attrice romana ha lasciato aperta una porticina. Dunque, rimane accesa la speranza di rivedere Gabriella in futuro al grande magazzino.

Del resto, proprio la stagione attualmente in onda su Rai 1 sta dimostrando che le uscite di scena, eccetto i decessi accertati, non sono sempre definitive. Basti pensare a Tina Amato, Roberto Landi e Anna Imbriani. A proposito della stilista, diverse settimane fa è stato annunciato il ritorno, seppur breve, di Cosimo, il quale nei prossimi mesi farà un'apparizione a Milano per sbrigare alcuni affari del defunto padre. Inoltre, proprio recentemente, è stata svelata anche la ricomparsa di un altro personaggio che non si pensava potesse tornare nella soap. Si tratta di Dante Romagnoli, il cui arrivo da New York sarà rivelato nelle prossime settimane.