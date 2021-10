Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a domenica 17 ottobre, Liam scoprirà la dipendenza dai farmaci di Steffy e le porterà via Kelly fino a quando non guarirà. Inoltre Thomas accuserà di fronte a Hope che Liam è la causa di tutti i mali di Steffy, mentre Ridge proverà a chiedere spiegazioni a Brooke di quanto successo, ma lei non gli risponderà.

Liam toglie Kelly a Steffy

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dall'11 al 17 ottobre, Liam troverà il tubetto vuoto in cui sono contenute le pillole e capirà cosa che Steffy ha la dipendenza da farmaci.

La ragazza scoppierà in lacrime e ammetterà di non poter fare a meno delle medicine, che sono l'unica fonte di sollievo ai numerosi dolori successivi all'incidente.

I due si scontreranno duramente e lo Spencer si renderà conto di come Kelly non può più assolutamente stare con lei. Seppur con molta sofferenza, ma l'uomo deciderà di prendere con sé Kelly.

Thomas dice a Hope che è colpa di Liam se Steffy sta male

Secondo le anticipazioni televisive fino al 17 ottobre, Thomas parlerà con Hope e le farà presente come secondo lui la situazione precaria di Steffy è colpa di Liam, perchè non consente alla sua ex fidanzata di potersi rifare una nuova vita. Logan rifletterà sulle parole di Forrester e ammetterà gli strani comportamenti tenuti dal marito quando ha saputo della relazione di Steffy con Finnegan. Inoltre Steffy sarà in preda all'ira e continuerà ad inveire contro Liam che le ha portato via la sua bambina. [VIDEO] La Forrester riterrà ingiusto quanto fatto nei suoi confronti e dichiarerà di non avere alcuna dipendenza.

Nel frattempo Hope e Brooke passeranno il pomeriggio insieme e diranno che avere una famiglia numerosa è una bella possibilità. All'improvviso sopraggiungerà Liam che spiegherà ad entrambe tutto quello successo con Steffy. Quest'ultima cercherà le chiavi e correrà a riprendersi la figlia. Una volta giunta a casa di Thomas gli racconterà una versione dei fatti alquanto contorta, consistente nel fatto che Liam le ha portato via Kelly mentre dormiva.

Ridge chiama Brooke per avere spiegazioni, ma lei non gli risponde

In base agli spoiler della prossima settimana, Steffy dopo aver dialogato con il fratello si scaglierà contro Liam, perchè rivuole assolutamente con sé la figlia. Brooke e Hope invece saranno d'accordo con quanto deciso da Liam e inviteranno la giovane Forrester a lasciare Kelly con loro, fino a quando non guarirà del tutto dalla sua dipendenza ai farmaci.

Inoltre Hope si mostrerà ferma sulle sue posizioni e per il bene di Kelly non vorrà che Steffy stia al suo fianco.

Nel frattempo Ridge apprenderà da Thomas quando successo alla figlia e proverà a chiamare Brooke per avere delle spiegazioni. La Logan però non gli risponderà. In tutto questo Steffy implorerà Liam, Hope e Brooke sul fatto che è in grado di occuparsi di Kelly, ma loro non arretreranno sulla scelta presa. Infine Liam informerà Ridge sui problemi di droga di Steffy e l'uomo, con il cuore colmo di amore, deciderà che la figlia sarà la sua unica priorità in questo momento.