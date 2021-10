Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 18 al 22 ottobre 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Susanna che continuerà a lottare tra la vita e la morte. Intanto Silvia si ritroverà in una posizione sempre più delicata e il suo tradimento ai danni di Michele, verrà scoperto dalla figlia.

Silvia sempre più in crisi tra Michele e Giancarlo: trame Un posto al sole 18-22 ottobre

Nel dettaglio, gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole, in programma fino al 22 ottobre 2021 su Rai 3, rivelano che Silvia si sentirà sempre più in crisi.

La donna non riuscirà a lasciarsi andare completamente a questo sentimento extraconiugale che prova nei confronti di Giancarlo, nonostante la forte passione che sente nei confronti dell'uomo.

Per questo motivo, infatti, non sa se tenere in piedi il suo matrimonio con Michele, nonostante ormai sente di non provare più lo stesso sentimento di un tempo, oppure se lasciarsi abbandonare completamente alla passione con Giancarlo.

Rossella scopre il tradimento di Silvia ai danni di Michele

Ma il colpo di scena di queste nuove puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 18-22 ottobre, arriverà quando il tradimento della donna verrà scoperto da Rossella.

La figlia di Silvia, infatti, scoprirà che sua mamma sta tradendo il padre con Giancarlo e resterà a dir poco deluso e al tempo stesso destabilizzata.

Quale sarà a questo punto la scelta di Rossella? Manterrà il segreto, ne parlerà con la mamma oppure confesserà tutto a suo papà Michele? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera.

Susanna sembra risvegliarsi, Serena in crisi: anticipazioni Un posto al sole 18-22 ottobre

E poi ancora, le trame di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Susanna, ancora ricoverata in un letto di ospedale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La donna sembrerà dare un minimo segnale di ripresa nel momento in cui si risveglierà dal coma.

Intanto Filippo non riuscirà a comprendere il motivo di tanto astio da parte di Serena nei suoi confronti. In realtà, la donna comincerà ad avere dei dubbi sul marito e teme che Filippo stia portando avanti questo rapporto solo per "senso di dovere" e non perché provi un reale sentimento.

Serena, quindi, si sentirà in profonda crisi: riuscirà a superare questo ennesimo "momento no" con Sartori?

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 22 ottobre 2021, inoltre, rivelano che Niko riuscirà finalmente a trovare il modo per far chiarezza con i suoi sentimenti, dopo il periodo difficile che sta vivendo.

Ancora tensioni tra Clara e Alberto nelle nuove puntate di Upas

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate della seguitissima soap opera di Rai 3, ci sarà spazio anche per nuove tensioni che vedranno protagonisti Clara e Alberto. L'oggetto delle discussioni tra i due ex fidanzati riguarderà sempre il battesimo del bambino.

Dopo essere arrivati ai ferri corti per quanto riguarda la scelta della location per festeggiare il lieto evento, questa volta Clara e Alberto si ritroveranno in guerra per quanto riguarda la scelta della madrina di battesimo.

In attesa di scoprire se troveranno il giusto compromesso per festeggiare tutto in tranquillità, la soap opera di Rai 3 continua a regalare ottimi ascolti.

Con una media che arriva a toccare l'8% di share quotidiano, Un posto al sole conferma di essere uno dei prodotti di punta anche di questa stagione televisiva 2021/2022, conquistando così il gradimento degli spettatori.