Un posto al sole continua a registrare buoni ascolti con le puntate in onda su Rai 3. Le anticipazioni del 25 ottobre rivelano che Serena vivrà momenti di difficoltà, sul punto di dare alla luce la sua bambina. I colpi di scena non finiranno qui, in quanto le anticipazioni raccontano che anche per Rossella arriverà un momento molto difficile da affrontare che riguarda sua madre Silvia.

Serena sta per partorire: anticipazioni Un Posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la puntata di Un Posto al sole di lunedì 25 ottobre 2021 in onda su Rai 3, rivelano che ci saranno molti momenti di tensione.

Serena sta per portare a termine la gravidanza e, quando meno se lo aspetta, ecco che le doglie la sorprenderanno prima del previsto.

Le cose inizieranno a mettersi male e Serena avrà il terrore di perdere la bambina, memore del precedente aborto che l'ha ferita nel profondo.

Marina e Roberto soccorrono Serena

A dare un primo ma tempestivo aiuto a Serena saranno Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonellli). Una volta in ospedale, le cose inizieranno a mettersi male.

Filippo, venuto a sapere delle condizioni di Serena, correrà in ospedale sperando che alla moglie non succeda nulla, così come alla loro bambina.

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole di lunedì svelano che tutto questo caos emotivo farà scattare qualcosa in Filippo che scuoterà il suo inconscio.

Filippo si renderà infatti conto di tenere davvero a Serena e di non stare al suo fianco solo per mero senso del dovere.

Silvia e Rossella a confronto, anticipazioni Un Posto al sole

Oltre al difficile parto di Serena, ci saranno anche altri momenti di tensione nella soap. Rossella sarà infatti ancora sconvolta dopo aver scoperto che Silvia ha tradito Michele con Giancarlo.

Le trame di Un Posto al sole raccontano che Riccardo cercherà di far tornare il sorriso a Ross, anche se sarà più difficile del previsto.

Rossella, infatti, non riuscirà a capacitarsi del fatto che sua madre sia stata capace di compiere un gesto simile e di tradire la sua fiducia e quella di Michele.

Inevitabilmente, Rossella e Silvia finiranno per confrontarsi nel corso della puntata di Un Posto al sole che verrà programmata su Rai 3 lunedì 25 ottobre.

Silvia si sentirà in enorme imbarazzo e la sua posizione si farà ancora più difficile. Come se non bastasse, Michele sta per tornare a Napoli. Decisivi i prossimi episodi di Un Posto al sole, dove vedremo Silvia fare i conti con la sua infedeltà, spronata proprio da Rossella. Chi la spunterà tra Michele e Giancarlo? La risposta potrebbe non essere così ovvia.