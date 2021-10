C'è tanta carne al fuoco nelle imminenti puntate di Un posto al sole e le anticipazioni promettono grandi colpi di scena per l'episodio in onda il 29 ottobre su Rai 3.

Silvia è divisa tra Michele e Giancarlo e nessuno dei due è disposto a rinunciare a lei: la sua scelta finale è attesa dai telespettatori che, ovviamente, tifano per Saviani. Susanna continua a non ricordare nulla, a differenza di Filippo che, dopo la nascita della sua seconda figlia, sta cominciando a recuperare qualche ricordo. Marina è indecisa sul da farsi e non sa più come tenere a bada l'aggressività di Fabrizio, in preda ai sensi di colpa per la campagna fallimentare del pastificio Rosato.

E poi c'è Rossella, finita nelle mire di Mattia, l'inquietante rider che sembra proprio essere l'aggressore di Susanna.

Un Posto al sole, anticipazioni: Mattia a piede libero

Finché Susanna non si ricorderà la notte della sua aggressione, non c'è possibilità di incastrare il colpevole. Stando all'unica prova che esiste, ovvero al flashback della notte in cui Susanna è stata aggredita, Mattia è il colpevole.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, il giallo non sarà di facile soluzione. A darne conferma, anche il volto di Susanna, Agnese Lorenzini, che ha assicurato grandi colpi di scena nei nuovi episodi. Fatto sta Mattia è ancora a piede libero e si teme che nella sua rete possa finire qualche altra ragazza.

In particolare, Mattia ha posato gli occhi su Rossella. Il suo rifiuto non farà altro che aumentare l'odio verso le donne e la sua rabbia repressa. Per fortuna, tutti i sospetti su Renato (Marzio Honorato) come aggressore di Susanna vengono messi da parte.

Alberto rivuole Clara: anticipazioni Un Posto al sole

Nella puntata di venerdì 29 ottobre, Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) cercano di convincere Speranza (Mariasole Di Maio) a rimanere a Napoli e affrontare una volta per tutte suo padre.

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano poi che si avvicinerà il battesimo di Federico, che ha messo a dura prova la pazienza di Clara. Dopo tante discussioni, Palladini accetta che il rinfresco venga fatto alla Terrazza, sperando così di riavvicinarsi alla sua ex compagna.

Proprio a poche ore dal battesimo del figlio, Alberto non perderà occasione per provocare Patrizio (Lorenzo Sarcinelli).

Palladini non riesce ad accettare il fatto che Clara abbia scelto lui come compagno di vita e tornerà a intromettersi nel loro rapporto.

Pare che le cose possano prendere una piega inaspettata nelle puntate di novembre, quando Clara rimarrà piacevolmente stupita dal cambiamento in positivo di Alberto. La giovane metterà in discussione il rapporto con Patrizio.