La soap opera più longeva della Tv italiana festeggia un nuovo traguardo: Un posto al sole compie 25 anni.

In occasione di tale "compleanno" tutti gli attori hanno festeggiato sul set con scatti e tante bollicine. Tra i personaggi che ogni giorno sono impegnati nelle riprese, non è passata inosservata la presenza di Lucio Allocca, che veste i panni di Otello Testa, resta solo da capire se la sua è stata solo una visita al set che per parecchi anni è stato la sua casa, oppure se la sua comparsa è legata a un suo ritorno in scena.

Il compleanno di Un Posto al Sole

Il 21 ottobre 2021 Un Posto al Sole compirà 25 anni. Nel 1996 è andata in onda la prima puntata è da allora sono stati trasmessi 5786 episodi.

In tutti questi anni sono state raccontate le varie vicissitudini degli inquilini di Palazzo Palladini che ancora oggi continuano ad appassionare milioni di telespettatori. Quella girata a Napoli è diventata la soap più longeva della televisione italiana.

Essa era nata prendendo spunto dal format australiano Neighbours che narra le vicende di alcuni abitanti del posto. La storia di Upas era iniziata con i preparativi del matrimonio di Anna Boschi e Alberto, giovane rampollo della famiglia Palladini. Il colpo di scena avvenne quando, al momento del sì, giunse in chiesa Alessandro il giovane ex fidanzato della donna che era stato dato per morto.

Da quel momento in poi la narrazione si è arricchita nel corso del tempo di nuovi particolari e con l'ingresso di nuovi personaggi e, ancora oggi, appassiona milioni di telespettatori.

Patrizio Rispo, che sin dalla prima puntata veste i panni di Raffaele Giordano - storico portiere di Palazzo Palladini - è uno dei personaggi che ha vissuto tutte le storie dei protagonisti della soap.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ancora oggi ricopre il suo ruolo e sotto il suo sguardo attento continuano a svilupparsi le varie vicende degli abitanti dell'emblematico palazzo.

In tutti questi anni gli sceneggiatori sono stati sempre attenti a toccare temi sociali di grande interesse, quali la camorra, l'omosessualità e l'immigrazione; sono inoltre stati abili nel toccare storie spensierate e al tempo stesso temi molto delicati.

La narrazione delle storie è ambientata a Napoli, ma non tutte le scene sono girare a Palazzo Palladini, ossia a Villa Volpicelli. Molte scene vengono infatti girate nel centro Produzione Rai di Napoli, sito a Fuorigrotta.

Anche l'interprete di Otello sul set di Upas

In occasione del compleanno di Upas gli attori sono stati impegnati in vari servizi fotografici per pubblicizzare l'evento su varie riviste e testate che parleranno della ricorrenza.

Tra i vari protagonisti impegnati nella realizzazione del book fotografico non è passata inosservata la presenza di un volto che da tempo manca nella narrazione: l'attore Lucio Allocca che veste i panni di Otello Testa.

Sulle pagine del settimane le Telepiù, attualmente in edicola, ad attirare l'attenzione è proprio la foto che ritrae anche Lucio immerso nei festeggiamenti per il primo quarto di secolo della soap.

Il suo personaggio non fa più parte del cast fisso della soap già da diverso tempo. Il matrimonio dei suoi amici e colleghi Guido e Mariella è stata l'ultima volta in cui aveva fatto la sua apparizione. La sua presenza nella foto di rito però fa ben sperare in un suo possibile ritorno a casa, magari anche solo per un breve periodo.

Quello che è certo è che a breve ci sarà davvero un ritorno: la bella Speranza, che ha fatto battere il cuore di Vittorio e Samuel, sta infatti per tornare a Napoli.