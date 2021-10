Tante vicende arricchiranno le nuove puntate di Un posto al sole, movimentando la vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Una nuova vita verrà alla luce e Serena e Filippo diverranno genitori per la seconda volta. Sarà così che Sarti incomincerà a ricordare qualcosa. Susanna inizierà a riprendersi, seppur gradualmente, ma purtroppo non saprà dire con esattezza chi l'abbia ridotta in fin di vita. Ad ogni modo Renato verrà scagionato dall'accusa di aggressione e la famiglia Poggi inizierà a intravedere la luce in fondo al tunnel. Nell'imminenza del battesimo del piccolo Federico, Alberto non farà altro che mettere a dura prova Patrizio.

Intanto si apprenderà il motivo del ritorno a Napoli di Speranza e non sarà di certo per qualcosa di positivo. Con Mattia libero di circolare, un'altra ragazza rischierà di venire presa di mira!

Anticipazioni Un posto al sole, Riccardo consola Rossella

Di punto in bianco Serena entrerà in travaglio e solamente grazie alla tempestività di Roberto e Marina sarà soccorsa e trasportata in ospedale. Con il parto praticamente alle porte, qualcosa prenderà una inaspettata piega.

Rossella, dopo aver scoperto del tradimento della madre con l'amante Giancarlo, si ritroverà ad attraversare un periodo destabilizzante. Vedendola demoralizzata, Riccardo le starà accanto trascorrendo assieme a lei una giornata più che gradevole e consolante.

Quando la ragazza rientrerà a casa, si ritroverà di fronte la madre e il confronto non sarà evitabile.

Ad attraversare un periodo decisamente buio non sarà soltanto Rossella ma anche Fabrizio. La vicenda che ha travolto il suo pastificio continuerà a toccarlo nel profondo e Marina, vedendo il marito demoralizzato, cercherà di rincuorarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Purtroppo per Fabrizio sarà arduo fare pace con i suoi stessi sensi di colpa dovuti alle decisioni che si è ritrovato a prendere pur di tentare di salvare l'azienda.

Serena partorisce e Filippo ricorda qualcosa nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la nascita della figlia di Serena e Filippo.

Davanti alla piccola, Filippo non potrà fare a meno di essere al settimo cielo e finalmente comprenderà quale sia il suo posto. In preda a questa felicità, un ricordo comincerà finalmente a farsi largo nella mente dell'uomo!

Per Rossella sarà piuttosto dura da digerire la scoperta del tradimento della propria madre e l'intera situazione finirà, non solo per avere delle conseguenze negative sul suo umore, ma anche per causarle difficoltà lavorative. Silvia, spinta dalla figlia, si deciderà finalmente ad affrontare la situazione riguardo la sua infedeltà.

Dopo i primi sprazzi di ricordi, Filippo si renderà conto della possibilità di poter recuperare interamente la propria memoria. E mentre Fabrizio continuerà ad essere frustrato per il fallimento del suo pastificio, Marina inizierà ad averne abbastanza della situazione anche perché il marito non farà altro che prendersela con lei!

Alberto riporrà speranze nel corso per il battesimo di Federico, in quanto vorrebbe ricucire il rapporto con Clara, ci riuscirà?

Spoiler Un posto al sole, Mattia a piede libero perché Susanna non ricorda niente

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare di Susanna Picardi. Dopo essere stata risvegliata dal coma, la donna avrà difficoltà a rammentare chi l'abbia ridotta in quello stato quindi non saprà fornire un nome certo agli investigatori. Intanto comincerà a rimettersi, ma la sua sarà una ripresa piuttosto lenta.

Rossella e Riccardo instaureranno un rapporto via via sempre più solido, ma tra Silvia e Michele la situazione giungerà ad un bivio. La proprietaria del caffè non saprà cosa fare in quanto da una parte vorrebbe salvare la sua famiglia e dall'altra parte desidera continuare a frequentare l'amante Giancarlo.

Nonostante Susanna non si ricordi nulla del suo aggressore, cadranno le accuse su Renato Poggi. Tuttavia il fatto che Mattia agisca indisturbato rappresenterà un pericolo per qualcun'altra che rischierà di diventare la sua prossima vittima!

Spazio anche agli altri inquilini di Palazzo Palladini nelle prossime trame di UPAS. Alberto non perderà occasione per provocare Patrizio mentre Guido e Mariella cercheranno di far cambiare idea a Speranza che vorrebbe lasciare Veterinaria.