Ida Platano, la dama di Uomini e donne trono over, continua a essere al centro delle critiche e delle polemiche social. Nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi si è molto parlato del percorso sentimentale della dama, che ha provato a conoscere il cavaliere Marcello. Tra i due le cose non sono andate bene e Ida si è ritrovata a fare i conti anche con un bel po' di critiche da parte dei sostenitori del programma, alcune delle quali sono sfociate in insulti e hanno portato la dama a sbottare e fare chiarezza su Instagram.

L'addio tra Ida e Marcello nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, durante gli ultimi appuntamenti di Uomini e donne che sono andati in onda su Canale 5, Ida è stata al centro dell'attenzione per il suo percorso con il cavaliere Marcello.

Tra i due sembrava che potesse nascere un vero rapporto sentimentale, ma alla fine così non è stato. Il cavaliere ha ammesso di aver fatto un passo indietro, perché si è reso conto di essere incompatibile con la dama.

Lei, a sua volta, non ha perso occasione per puntare il dito contro Marcello, accusandolo di averla soltanto sfruttata per poter raggiungere il massimo della popolarità a Uomini e donne, ribadendo che secondo lei il cavaliere non è mai stato interessato per davvero a costruire qualcosa di duraturo fuori dal programma Mediaset.

La dama Ida Platano sbotta sui social dopo le critiche

Sta di fatto che Ida Platano si è ritrovata a fare i conti anche con un bel po' di critiche e accuse che le sono state mosse sui social.

Non tutti, infatti, sono stati teneri nei confronti della dama del trono over e così ha scelto di replicare in prima persona e di mettere a tacere chi si è permesso di sentenziare sul suo ruolo di madre.

"Sono sempre stata consapevole che sarebbero arrivate delle critiche, anche negative", ha ammesso Ida sui social nel momento in cui ha scelto di replicare a coloro che si sono rivelati poco carini nei suoi confronti.

'Il mio ruolo di madre non si tocca', precisa Ida di Uomini e donne

Al tempo stesso, però, la dama ha precisato che c'è un limite a tutto e tutto quello che riguarda la sua sfera privata, che non va messa in discussione e non va toccata.

"Il mio ruolo di madre non si tocca e ciò che riguarda la mia sfera privata, riguarda solo me e mio figlio", ha sentenziato Ida sui social, mettendo così in chiaro le cose.

Del resto non è la prima volta che la dama di Uomini e donne si ritrova ad affrontare una situazione del genere. Già in passato, infatti, si è ritrovata a fare i conti con le critiche di coloro che mettevano in discussione il suo ruolo di mamma e anche in quel caso la sua reazione non è stata affatto tenera.