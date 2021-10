Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dall'1 al 5 novembre 2021 su Rai 3, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sull'atteggiamento di Mattia che diventerà sempre più pressante nei confronti di Rossella. Spazio anche alla piccola Irene che si sentirà trascurata dai suoi genitori, dopo l'arrivo della sorellina mentre Clara si ritroverà in crisi per Alberto.

Mattia diventa pericolo con Rossella: trame Un posto al sole al 5 novembre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 fino al prossimo 5 novembre 2021, rivelano che Mattia comincerà ad essere molto pressante e anche pericoloso nei confronti di Rossella.

Il rider, che ha già fatto del male a Susanna, crederà che da parte della figlia di Silvia e Michele, ci sia un interesse nei suoi confronti e per questo motivo proverà in tutti i modi a corteggiarla.

Ben presto, però, la situazione potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata nel momento in cui qualcuno si intrometterà e proverà a frenare questo rapporto.

A quel punto la rabbia e la frustrazione del giovane Mattia cresceranno sempre più e il suo atteggiamento potrebbe davvero mettere a repentaglio l'incolumità di Rossella. Cosa succederà? La figlia di Silvia rischierà grosso? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Clara in crisi per l'atteggiamento del suo ex Alberto

Occhi puntati anche sul battesimo del piccolo Federico: la festa organizzata alla terrazza sarà un vero e proprio successo.

Tutto andrà nel migliore dei modi anche se, Clara, noterà l'atteggiamento triste di Alberto, che si metterà in disparte durante i festeggiamenti.

Gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole previste dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che Clara si avvicinerà al suo ex per capire cosa stia succedendo e tale atteggiamento susciterà la gelosia di Patrizio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questa volta, però, le intenzioni di Alberto sono davvero buone: forse, per la prima volta, si è reso conto di aver sbagliato a stare sempre sulla difensiva.

Irene si sente trascurata: trame Un posto al sole 1-5 novembre

Tale atteggiamento di Alberto finirà per lasciare sorpresa e meravigliata anche la stessa Clara, la quale si sentirà in crisi: possibile che in lei sia rimasto ancora un po' di sentimento nei confronti del suo ex?

Occhi puntati anche sulla piccola Irene che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, comincerà a sentirsi trascurata dalla sua mamma e dal suo papà. La bambina, complice l'arrivo della sorellina Elisabetta, si sentirà messa in disparte dai genitori.