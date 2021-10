Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 25 fino al 31 ottobre 2021.

Javier Velasco non capirà del tutto le preoccupazioni da parte di Genoveva Salmeron nei confronti dell'avvocato Felipe, il quale sarà ancora in ospedale. Nel frattempo, l'ex moglie di Alfredo Bryce cercherà di convincere in tutti i modi l’uomo di consentirle di andare in ospedale per avere sotto controllo la situazione del marito.

Ben presto Felipe rischierà di essere ucciso dalla cameriera Laura, ma l'ingresso inaspettato nella stanza d'ospedale di Genoveva lo salverà.

Puntate Una Vita fino al 31 ottobre 2021: Genoveva riceverà una brutta notizia dal dottore che sta curando Felipe

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, Genoveva Salmeron ribadirà ancora una volta tutto il proprio amore per Alvarez Hermoso. Mentre lei si troverà al capezzale del marito, un dottore la avviserà del fatto che Felipe rischia seriamente di non riprendersi, così molti degli abitanti del paese si riuniranno per pregare, sperando nella sua guarigione. La donna sarà devastata dal dolore e deciderà di passare le ultime ore dell'uomo nella sua stanza d'ospedale.

Nel frattempo, Felicia comunicherà a Camino di essere interessata ad acquistare il ristorante, mentre la stessa Camino sarà preoccupata per la scomparsa improvvisa da parte del marito Ildefonso.

Intanto, Miguel (il giovane avvocato nipote di Roberto e Sabina) avrà un incontro molto interessante con Anabel, ma la giovane ragazza deciderà subito di prendere le distanze dall'uomo.

Prossimi episodi di Una Vita fino al 31 ottobre del 2021: Bellita sarà preoccupata dal suo dolore alla gola

Nei prossimi episodi della soap opera Una Vita, Servante cercherà di guadagnarsi tutto l’appoggio di Jacinto e dei sindacati del quartiere di Acacias 38.

Nel frattempo, Bellita sarà sempre più in ansia e preoccupata per la propria gola e tenterà in tutti i modi nascondere ai suoi familiari tale problema di salute.

Intanto, Javier Velasco spronerà Laura a uccidere l'uomo, finendo così il lavoro che aveva iniziato: la cameriera quindi si recherà nella stanza dell'avvocato Felipe con l'intenzione di eliminarlo.

Ma proprio mentre Alvarez Hermoso rischierà di essere ucciso, interverrà Genoveva Salmeron che riuscirà così a evitare il peggio.