Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap turca Love is in the air, molto amata e seguita dai telespettatori italiani. Le anticipazioni provenienti direttamente dalla Turchia svelano l'arrivo di parecchie novità per i protagonisti. Serkan recupererà la memoria e tornerà al fianco di Eda. Purtroppo però, i due fidanzati dovranno superare ancora diversi ostacoli che impediranno loro di essere completamente felici. La nipote di Ayfer scoprirà che Selin aspetta un bambino da Serkan. A svelare la notizia a Eda sarà Melo, una grande amica dell'ex fidanzata di Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan chiede a Eda di sposarlo

Dopo aver appreso che Selin aspetta un bambino, Eda vorrà avere conferma dalla diretta interessata. La donna deciderà di parlare con Atakan, dalla quale avrà conferma che la notizia datagli da Melo corrisponde alla verità. Eda cadrà così nello sconforto più totale. Successivamente, Serkan chiederà a Yildiz di sposarlo, ma lei rifiuterà a causa della gravidanza di Selin. Eda però, non rivelerà a Bolat il vero motivo per cui non vorrà convolare a nozze con lui.

Presto l'imprenditore verrà a conoscenza che Selin aspetta un figlio. Nonostante ciò, il figlio di Aydan sarà ancora convinto di voler sposare Eda perché profondamente innamorato di lei.

La giovane Eda deciderà invece di lasciare Serkan e andare via dalla città per un po' di tempo. Bolat cercherà di raggiungere Eda in aeroporto per bloccare la sua partenza, ma purtroppo sarà colto da un malore improvviso e finirà in ospedale.

Spoiler Love is in the air Turchia: Eda scopre che il figlio di Selin non è di Serkan

Sia Eda che Selin si recheranno in ospedale per scoprire lo stato di salute del loro amato. Mentre si troverà nella struttura, Selin riceverà una telefonata che verrà ascolta anche dalla giovane Yildiz. Durante la chiamata, Atakan scoprirà che il figlio che porta in grembo è di Deniz e non di Serkan.

Selin sarà così costretta a rivelare tutta la verità una volta accortasi di essere stata scoperta da Eda. Superata questa situazione, i protagonisti si ritroveranno davanti nuove problematiche, ancora più complesse.

Eda penserà di inscenare un finto matrimonio con Deniz al solo scopo di far ingelosire il suo amato Serkan. Purtroppo però, la ragazza scoprirà di essere caduta in un tranello inscenato da Deniz, che ormai da tempo è innamorato perdutamente di lei. Quello che la ragazza penserà essere um finto matrimonio, in realtà si rivelerà un'unione valida legalmente a tutti gli effetti. Yildiz e Serkan dovranno affrettarsi a chiedere l'annullamento delle nozze una volta scoperto l'imbroglio di Deniz.