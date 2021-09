Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle nuove puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla sparizione nel nulla di Velasco, di cui si perderanno misteriosamente le tracce. Spazio anche a una terribile esplosione che si verificherà in quartiere e che avrà delle conseguenze a dir poco nefaste per buona parte degli abitanti di Acacias.

La sparizione misteriosa di Velasco: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che ci sarà un vero e proprio mistero che ruoterà intorno alle vicende di Velasco.

L'avvocato, che è riuscito a tirare fuori dai guai la perfida Genoveva, sparirà nel nulla e di punto in bianco si perderanno le sue tracce.

Che fine ha fatto? È questa la domanda che si farà il commissario Mendez nel momento in cui verrà informata della misteriosa scomparsa dell'uomo, avvolta nel giallo.

Genoveva nel mirino dopo la scomparsa dell'avvocato

E così, partiranno subito le indagini che in un primo momento si concentreranno sulla dark lady Genoveva, colei che in questo ultimo periodo ha avuto maggiormente a che fare con l'avvocato.

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita, rivelano che il commissario comincerà così ad avere dei sospetti e dei seri dubbi sul conto di Salmeron, ritenendola responsabile della sparizione misteriosa dell'avvocato Velasco.

Tuttavia, questa non sarà la realtà dei fatti e, solo con il passare del tempo, si scoprirà che dietro la sparizione dell'uomo, si cela lo zampino della domestica Laura.

E poi ancora, le trame delle prossime puntate spagnole di Una Vita che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per una terribile e inaspettata esplosione che si verificherà in quartiere.

Un'esplosione distrugge Acacias e causa morti: anticipazioni spagnole Una Vita

Una mattina, mentre tutto sembrerà andare per il verso giusto, si verificherà una tremenda esplosione che porterà a delle conseguenze a dir poco nefaste.

Qualcuno ha piazzato una bomba, nascosta proprio nella piazza di Acacias e nel momento in cui verrà attivato il timer, porterà alla morte di diverse persone che si trovavano lì in quel momento.

Diversi abitanti storici del quartiere, quindi, troveranno la morte dopo questo scoppio. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che tra le persone maggiormente colpite ci sarà Ramon, il quale si ritroverà a dover fare i conti con la morte di sua moglie ma anche quella di suo figlio.

Mamma e figli, infatti, non riusciranno a salvarsi e moriranno per le ferite riportate dopo lo scoppio che si rivelerà così mortale.