Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 6 novembre, Velasco obbligherà Laura ad uccidere Felipe, ma Genoveva fermerà in tempo la domestica. Inoltre Camino rifiuterà la ricca eredità lasciata dal marito Ildefonso, mentre Felicia non sposerà Marcos.

Velasco minaccia Laura

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dall'1 al 6 novembre, Velasco intimerà nuovamente a Laura di uccidere Felipe, altrimenti questa volta la pagherà cara sua sorella Lorenza.

Intanto l'Alvarez-Hermoso che si è risvegliato senza ricordare l'esistenza di Genoveva e crederà subito nella buona fede della donna e che Ramon ha ucciso Celia. Inoltre Camino apprenderà di avere ereditato una ricca somma da Ildefonso, ma non vorrà accettare nulla. Questa sarà un'occasione di scontro con la madre Felicia.

Le donne di Acacias pensano che Genoveva è una brava moglie

Secondo le anticipazioni televisive fino al 6 novembre, Bellita fisserà un appuntamento con Aquilino, al fine di curare il mal di gola. Servante proporrà a Ramon di entrare nel Partito Servantino e e a chiunque incontrerà per strada farà delle promesse, in cambio di un supporto nella raccolta firme per il suo partito.

Intanto Bellita sarà certa che quanto dato da Aquilino ha avuto l'esito sperato e accetterà l'offerta di Pepe Caro. Inoltre Camino svelerà ad Anabel di amare Maite e la ragazza comprenderà a fondo il suo stato d'animo.

Nel frattempo Felipe si invaghirà di Genoveva e le chiederà di fare un viaggio insieme. Successivamente Salmeron rivelerà a Velasco di essere ancora innamorata del marito, ma consapevole che è una situazione momentanea e lo inviterà ad attenderla.

In tutto questo le signore di Acacias crederanno che Genoveva stia svolgendo al meglio il suo ruolo di moglie e questo provocherà gelosia in Velasco, mentre Bellita userà l'unguento di Aquilino. Alodia inviterà la donna a riflettere sull'uso di questo antidoto. Felicia invece darà le chiavi del ristorante ai nuovi proprietari.

Felicia rifiuta la proposta di matrimonio di Marcos

In base agli spoiler della prossima settimana, sul giornale sarà pubblicata una foto di Antonito con addosso una collana di amuleti di Aquilino e questo provocherà forti critiche nei suoi confronti. L'uomo seguirà il consiglio di Armando e scriverà una missiva indirizzata al direttore del giornale per chiarire che è orgoglioso di portare in giro le tradizioni del paese. Intanto Josè apprenderà che Bellita è senza voce, dopo aver assunto alcuni rimedi suggeriti dal guaritore di Cabrahigo e temerà per la sua carriera. Inoltre i vicini non accoglieranno al meglio i nuovi proprietari del ristorante.

Nel frattempo Velasco escogiterà di inventare un furto in casa di Genoveva per obbligare la donna a lasciare l'ospedale e permettere così a Laura di togliere la vita a Felipe.

Però Salmeron fermerà in tempo la domestica e quando scoprirà che Velasco ha ridotto suo marito in quel modo, si riprometterà di vendicarlo. [VIDEO] Infine Felicia rifiuterà la proposta di matrimonio di Marcos e proporrà a Camino di andare insieme a Santander, ma la ragazza declinerà.