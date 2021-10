Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 novembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Velasco ordinerà a Laura ancora una volta, di uccidere Felipe. Nel mentre, Camino dirà ad Anabel di essere innamorata di Maite.

Intanto, Genoveva andrà tutti i giorni in ospedale dall'Alvarez Hermoso e ormai saranno chiari i sentimenti della donna nei confronti dell'uomo.

Poco dopo, Felicia venderà il ristorante, ma i nuovi proprietari non verranno accolti bene dal quartiere.

Nel frattempo, la donna rifiuterà anche di sposare Marcos e dirà a sua figlia Camino di partire per Santander.

Camino confesserà ad Anabel di essere innamorata di Maite

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Velasco minaccerà ancora una volta la domestica Laura. In particolare, l'avvocato dirà a quest'ultimo che se non ucciderà Felipe Alvarez Hermoso, non ci sarà scampo né per lei e né per Lorenza.

Nel frattempo, Bellita Del Campo sarà convinta che l'unguento di Aquilino abbia funzionato e così deciderà di accettare l'offerta di Pepe Caro. Invece, Camino confesserà ad Anabel tutto l'amore che prova per Maite e gli racconterà anche di aver avuto una relazione con la pittrice.

Intanto, le signore del quartiere commenteranno che i sentimenti che Genoveva prova per l'Alvarez Hermoso sono chiarissimi, in quanto la donna sta andando tutti i giorni in ospedale per stare accanto all'uomo.

Velasco però verrà a sapere che Salmeron starà andando sempre in ospedale e si ingelosirà non poco.

Felicia venderà il ristorante e vorrà partire per Santander con Camino

Poco dopo, Antonito verrà travolto da numerose critiche e per questo motivo deciderà di scrivere una lettera al direttore del giornale, in cui si dichiarerà molto orgoglioso di proseguire sulla strada della valorizzazione del paese che ha dato i natali alla sua cara moglie.

Nel mentre, ad Acacias 38 si spargerà sempre di più la voce che Felicia ha venduto il ristorante, però i nuovi proprietari non verranno accolti molto bene dagli abitanti del paesino spagnolo.

Successivamente, Velasco incaricherà un suo scagnozzo di inscenare un furto a casa della dark lady di Acacias 38. In questo modo, secondo l'avvocato la donna sarà costretta a lasciare l'ospedale e Laura potrà approfittare dell'assenza della donna per eliminare Felipe dalla faccia della terra.

Infine, Felicia respingerà la proposta di matrimonio di Marcos e l'uomo ci rimarrà malissimo e proporrà a sua figlia Anabel di tornare in Messico. Felicia invece chiederà a Camino di partire con lei per Santander.