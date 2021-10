Anche quest'anno, per le feste natalizie, Il Paradiso delle Signore andrà in vacanza. La soap opera di grande successo della rete ammiraglia è oggetto di alcune modifiche relative ai palinsesti festivi, in base alle quali Il paradiso 6 non andrà in onda per tutta la settimana a partire dal 24 dicembre. La narrazione con protagonisti Vittorio Conti, Tina Amato e Umberto Guarnieri riposerà per una settimana: un breve stop per ripartire col botto già a gennaio 2022, con i nuovissimi episodi che terranno incollati al piccolo schermo milioni di italiani fino a giugno 2022.

La soap opera è arrivata a sfiorare il 19% di share, destando non poca preoccupazione nei competitors, soprattutto per Canale 5.

Il Paradiso delle signore 6: lo stop a dicembre 2021

Nello specifico, lo stop per la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6 è fissato per il mese di dicembre. L'ultima puntata della stagione andrà in onda il 24 dicembre, salvo poi fermarsi per tutta la settimana natalizia. Il ritorno della soap opera che muove i passi nel grande magazzino di Milano, è previsto già i primi giorni di gennaio 2022. Il cambio di programmazione nel palinsesto partirà da lunedì 27 dicembre, quando l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso 6 non verrà trasmesso.

Le avventure ritornano dal 3 gennaio 2022

Le nuove puntate saranno nuovamente in onda già da lunedì 3 gennaio 2022, e l'appuntamento resterà invariato, ovvero dalle 15:50 alle 16:40 circa. Le anticipazioni delle nuove puntate svelano grossi colpi di scena rivelano che al centro della scena resterà per un po' di tempo Tina Amato.

La giovane cantante, dopo aver preso in giro Vittorio Conti, spingendo Anna Imbriani ad incidere la canzone per la proiezione, sarà smascherata e si troverà a tu per tu con le sue bugie.

Il paradiso 6: Amato torna al centro della narrazione

Nei nuovi episodi del Paradiso delle signore, occhi puntati sulle vicende di Giuseppe Amato.

Lo stesso dovrà finalmente rendere conto delle menzogne che ha raccontato alla sua famiglia, specie alla moglie, negli ultimi tempi.

Non mancherà spazio, nelle nuove puntate in onda della prossima stagione televisiva, per il protagonista Vittorio Conti. L'uomo deciderà di riprendere in mano la sua vita sentimentale, così come anticipato dallo stesso interprete Alessandro Tersigni. L'attore, infatti, si è lasciato andare a delle confessioni e ha parlato di una figura femminile che farà riaffiorare nell'uomo sentimenti che non provava dalla fine della sua storia d'amore con Marta.