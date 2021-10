La settima puntata del Grande fratello Vip 6, trasmessa il 4 ottobre su Canale 5, è stata piena di sorprese ed emozioni per alcuni dei concorrenti, specialmente per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha ammesso che la principessa Lulu è il suo presente, ma comunque vuole avere anche degli spazi solo per se stesso. Il 22enne ha ricevuto anche una lettera piena d'affetto da parte della sua ex fidanzata, Federica Pizzi, la quale è preoccupata perché non vede luce negli occhi del gieffino.

'Ho smesso di cercare la felicità'

La vita dell'atleta è stata stravolta due anni fa quando è rimasto paralizzato dopo una sparatoria avvenuta il 2 febbraio del 2019.

Nel corso di una conversazione con Lulù, che è stata trasmessa mentre il conduttore Alfonso Signorini lo aveva invitato in mistery room per fargli una sorpresa, Manuel ha confessato che dentro di sé forse non sorriderà mai più come prima. Secondo il 22enne, anche nei momenti più belli ci sarà sempre un pensiero negativo che lo porterà un po' per terra. Sempre nel corso della conversazione, il gieffino ha dichiarato: "Io non sono felice e non sarò mai, io posso essere sereno". Manuel ha spiegato ad Alfonso e anche al pubblico del Grande fratello Vip 6, che ormai per lui non conta più il "perché, come o quando", ma la serenità.

Bortuzzo ha dichiarato che ormai le sue priorità sono altre dopo l'incidente: al primo posto la salute e poi l'amore.

A proposito d'amore, Manuel che è attratto da Lucrezia, con la quale ha scambiato tanti baci, a volte appare freddo e distaccato nei suoi confronti. L'atleta ha spiegato che la principessa è il suo presente, ma vuole avere anche i suoi spazi.

"È molto semplice - ha spiegato il nuotatore - avere il tempo per me stesso, senza fraintendimenti.

Non è nelle mie priorità litigare con Lulù".

La preoccupazione dell'ex fidanzata di Manuel

Nel corso della puntata del 4 ottobre, un altro momento toccante è stato la lettera dell'ex fidanzata di Manuel, Federica Pizzi. I due si sono lasciati poco prima dell'inizio del reality, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Come ha spiegato Signorini, Federica non ha voluto entrare nella casa di Cinecittà, ma voleva mandare a Bortuzzo solo una lettera per sapere che cosa gli stesse succedendo in queste ultime due settimane.

L'ex fidanzata sostiene che nelle ultime settimane manchi la luce nei suoi occhi e quell'autoironia che lo caratterizza.

"Io ti conosco bene - ha scritto Federica - ma cosa ti sta succedendo"?

Poi, sempre sulla lettera, la giovane ha invitato a Manuel a tornare di essere se stesso perché tutti così lo conoscono e lo amano. Il nuotatore ha ringraziato gli autori per la sorpresa, e per quanto riguarda che cosa lo turba ultimamente, ha risposto: "Piccoli problemi miei, che a volte dentro di me sembrano gigantesco, ma forse perché non sono abituato ad affrontarli da solo".