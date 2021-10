Le nuove puntate di Un posto al sole, in programma per tutto il mese di ottobre in tv, saranno incentrate sul giallo di Susanna. L'ex fidanzata di Niko Poggi è stata vittima di una brutale aggressione in ufficio, che l'ha ridotta quasi in fin di vita. Un episodio che ha scosso profondamente gli animi degli abitanti di Palazzo Palladini, anche se in un primo momento si era sospettato che il colpevole abitasse proprio lì. Ma qual è la verità dei fatti? Chi è la persona che ha fatto del male a Susanna?

I risvolti di questa vicenda potrebbero veder coinvolta anche Adele, la mamma della ragazza.

Retroscena Un posto al sole, il giallo dell'aggressione di Susanna

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Un posto al sole rivelano che le indagini legate all'aggressione contro Susanna andranno avanti a ritmo spedito ma non sarà facile per gli investigatori, arrivare presto alla risoluzione di questo intricato giallo.

Di sicuro, i sospetti su Renato Poggi verranno messi da parte: l'uomo aveva mentito circa il fatto di aver visto Susanna proprio la sera in cui è avvenuta l'aggressione, ma alla fine è emerso che non è stato lui il responsabile di quello è accaduto.

Il colpo di scena, però, potrebbe avvenire nel corso delle prossime puntate, dato che i sospetti sull'aggressione contro Susanna potrebbero incentrarsi sul conto di Mauro.

Chi ha aggredito brutalmente Susanna? Ecco gli indiziati

Stando ad un retroscena riportato sul web, sarebbe stato proprio l'infermiere Mauro ad aver aggredito brutalmente Susanna, al punto da metterne a repentaglio la vita.

I motivi per il quale l'uomo avrebbe agito contro la donna non si conoscono, anche se Adele, mamma della ragazza, ha dimostrato di tenere molto a Mauro, tanto da avergli parlato anche di sua figlia.

Il sospetto, quindi, è che possa esserci una tresca clandestina tra Adele e Mauro e che quest'ultimo possa nascondere un segreto non ancora confessato.

Silvia divisa tra Michele e Giancarlo: anticipazioni Un posto al sole

In attesa di scoprire quando emergerà tutta la verità sull'aggressione contro Susanna e se davvero l'infermiere Mauro sarà proclamato colpevole di quello che è accaduto, gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Silvia.

La donna, infatti, sarà al centro dell'attenzione dopo che si ritroverà divisa tra il marito Michele e il suo amante Giancarlo.

Silvia si renderà conto che Giancarlo non le è più indifferente e intanto suo marito, ignaro dei tradimenti, le proporrà di partite insieme e di stare per un po' di tempo lontani da Napoli, approfittando del periodo in cui lui sarà in giro per l'Italia per la promozione del suo libro. La donna accetterà tale proposta? Lo scopriremo nelle prossime puntate.