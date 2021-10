Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', interpretata fra gli altri da Giorgia Gianetiempo (Rossella Graziani), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), Patrizio Rispo (Raffaelle Giordano), Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri) e Nina Soldano (Marina Giordano). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dall'1 al 5 novembre 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul rapporto fra Riccardo e Rossella, sulla pericolosità di Mattia, sull'intenzione di Michele di riconquistare la moglie, sul ritorno a casa di Serena e sul battesimo di Federico.

Michele vuole riconquistare Silvia

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Rossella si ritroverà nel bel mezzo di una discussione in cui si affronteranno due persone che lei ama moltissimo. A turbare la sua tranquillità ci penserà anche un pericoloso ammiratore, Mattia, che si illuderà di essersi riavvicinato alla giovane per poi arrabbiarsi moltissimo quando scoprirà che le cose non sono effettivamente così. La delusione farà riemergere nel giovane una rabbia sempre più crescente nei confronti delle donne. Nel frattempo, Rossella e Riccardo riusciranno a far evolvere il loro rapporto, diventando sempre più complici. La stessa cosa non succederà ai genitori della ragazza, sempre più in difficoltà nel gestire i loro problemi matrimoniali.

Più tardi, però, le cose cambieranno quando Michele deciderà di abbandonare l'atteggiamento passivo degli ultimi tempi per tentare di riconquistare Silvia. A quel punto, quest'ultima sarà costretta a prendere una decisione fra il marito e l'amante Giancarlo.

Marina e Fabrizio si riavvicinano

Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Serena ritornerà a palazzo Palladini portando con sé la piccola Elisabetta per la gioia di tutti gli inquilini di Palazzo Palladini.

L'unica a non essere felice dell'arrivo della sorellina sarà la piccola Irene che si sentirà un po' trascurata. Dopo molti tentennamenti, Vittorio si sentirà pronto ad iniziare la sua storia con Speranza anche se un imprevisto potrebbe minare tutte le sue sicurezze. Più tardi, la giovane riuscirà a trovare il coraggio di affrontare il padre grazie all'aiuto di Guido e Mariella.

Roberto si convincerà che Marina possa partecipare insieme a lui all'imminente apertura del salone nautico, senza sapere che la Giordano, invece, è molto indecisa se andare con lui o rimanere con Fabrizio per non fargli un torto. Alla fine, il rapporto fra Marina e Fabrizio si rasserenerà momentaneamente per poi rischiare di rovinarsi di nuovo a causa di una notizia inaspettata. Alla terrazza verranno celebrati i festeggiamenti per il battesimo di Federico. Clara temerà che la presenza contenporanea di Patrizio e Alberto possa far nascere tensioni indesiderate nel corso della festa.