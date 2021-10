Un posto al sole è una delle soap più amate dal pubblico italiano. L'ennesima conferma è giunta qualche giorno fa nel momento in cui è stata diffusa la notizia di un eventuale cambio d'orario di programmazione. La notizia annunciava che i dirigenti di Rai 3 stavano valutando l'ipotesi di trasmettere la soap alle 18:30, anziché alle 20:40. In questo modo una gran fetta di pubblico non avrebbe potuto seguire gli episodi in diretta.

I fan, dopo aver appreso questa notizia, si sono fatti risentire, temendo di non poter più seguire Upas in televisione, in quanto costretti a recuperare gli episodi sul web.

Attualmente "l'allarme" sembrerebbe rientrato, dato che i vertici di Rai 3 avrebbero deciso di lasciare invariato, almeno per il momento, l'orario di messa in onda. Nel frattempo gli autori hanno continuato a delineare i nuovi episodi. Nelle prossime puntate molte storyline iniziate nel periodo estivo volgeranno al termine. In questi giorni si stanno girando le puntate natalizie e, secondo alcune rivelazioni, dovrebbe esserci una sorpresa per i fan. Non sarebbe da escludere che tale "bella novità" preannunciata dalla produttrice possa prevedere una sorta di trasferta.

La produttrice di Upas annuncia una sorpresa per Natale

Renata Anzano, la produttrice della soap, ha annunciato che ci sarà una sorpresa per i fan di Upas in occasione del Natale, senza anticipare di cosa possa trattarsi nel dettaglio, ma secondo alcune indiscrezioni la sorpresa potrebbe consistere in un momentaneo spostamento di location.

Difatti in passato Upas veniva girato in tutta Italia e non mancavano scene anche all'estero. Di recente, anche se diversi personaggi partono per fare dei viaggi, le riprese vengono eseguite sempre a Napoli, magari in zone meno conosciute. Questo escamotage ovviamente viene notato dai telespettatori più attenti, tuttavia questa scelta è dovuta a questioni finanziare, dati i continui tagli di budget.

Negli episodi natalizi, però, potrebbe esserci davvero uno sorta di "trasferta".

Non vi è ancora nessuna conferma da parte della produzione, ma il cast di Upas potrebbe trasferirsi per il periodo di Natale. In questo modo potrebbero essere girate delle puntate in altre città italiane o estere.

Per scoprire quale sia la sorpresa ideata dalla produzione non resta che attendere gli episodi che andranno in onda in prossimità del Natale

Upas: i fan contro la scelta di cambio di orario

La scorsa settimana è stata piuttosto turbolenta per i fan di Upas, dato che era stato annunciato un eventuale cambio di orario di trasmissione. Un posto al sole va in onda nella fascia oraria dell'access prime time alle 20:45. Negli anni il pubblico si è abituato a questo orario e quella che sembrerebbe una semplice soap, per molti si è trasformata in un vero rituale. Difatti, dinanzi l'eventualità di un diverso orario di messa in onda, molti fan si sono infuriati. Nello specifico i dirigenti di Rai 3 avrebbero voluto spostare Upas nella fascia oraria pomeridiana delle 18:30 per dare spazio a un talk show condotto da Lucia Annunziata. Attualmente, seppure non ci sono conferme ufficiali, questa ipotesi sembrerebbe essere stata accantonata.