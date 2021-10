Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily statunitense ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell, dall'8 al 14 novembre raccontano che nessuno è ancora a conoscenza che Kate ha detto a Ridge della manipolazione di Shauna e Quinn. Ridge, invece, dirà addio per sempre a Shauna, mentre Donna e Hope saranno in ansia per Brooke. Carter, intanto, svela a Zoe della possibile separazione tra Eric e Quinn, nel frattempo Liam apprezzerà di buon grado i progressi compiuti da Steffy in riabilitazione.

Hope, infine, assumerà Zende come capo designer, mentre Wyatt tenterà di convincere Bill a smetterla di incolparsi per la dipendenza da oppioidi di Steffy.

Nessuno saprà ancora che Kate ha svelato a Ridge della manipolazione di Shauna e Quinn

Le trame della soap opera americana da lunedì 8 a domenica 14 novembre anticipano che nessuno sarà a conoscenza della confessione di Kate a Ridge riguardo la manipolazione di Quinn e Shauna.

Ridge, successivamente, riceverà una chiamata da Shauna durante la quale la donna gli svelerà tutto e domanderà scusa continuando, inoltre, a ribadire il proprio amore per lui.

Donna e Hope saranno in ansia per Brooke

Le anticipazioni della fiction daily statunitense dall'8 al 14 novembre rivelano che Ridge, malgrado l'ammenda di Shauna, preferirà non tornare sui suoi passi e le dirà addio per sempre.

Hope e Donna, al contempo, saranno in ansia per Brooke, con quest'ultima che riceverà da Ridge una straordinaria sorpresa: una romantica distesa di petali di rosa dove Forrester ammetterà di amare solo Logan. Ridge e Brooke torneranno finalmente assieme?

Carter confesserà a Zoe della probabile separazione tra Eric e Quinn

Gli spoiler di Beautiful da lunedì 8 a domenica 14 novembre riportano che Zoe apprenderà da Carter della possibilità che Quinn ed Eric si separino a breve.

Brooke, nel mentre, farà un giro di vittoria intorno Quinn davanti a tutti, umiliando la donna sconfitta.

Liam rimarrà piacevolmente sorpreso dai progressi di Steffy in riabilitazione

Le anticipazioni della soap opera americana sino a domenica 14 novembre rivelano che i notevoli progressi di Steffy in riabilitazione lasceranno piacevolmente sorpreso Liam.

Hope, nel frattempo, ingaggerà Zende come capo designer per la sua fresca campagna "Hope for the future", la quale tratterà le tematiche dell'inclusione e l'emancipazione femminile.

Wyatt, in ultimo, tenterà di convincere Bill a smettere di incolparsi di essere l'artefice della dipendenza da farmaci di Steffy.