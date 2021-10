Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 3 a venerdì 8 ottobre, ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, il dottor Finnegan si dichiarerà a Steffy e i due finiranno per baciarsi appassionatamente. Liam sarà geloso del rapporto tra i due e parlerà con Ridge per esprimere le sue preoccupazioni.

Intanto, Hope andrà ad accompagnare Kelly a casa della madre e la troverà in atteggiamenti intimi con Finnegan. La donna capirà di aver interrotto qualcosa, ma sarà felice della relazione tra i due.

Steffy e Finnegan si baceranno appassionatamente

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Carter e Zoe vivranno serenamente i loro incontri e tutto lascerà pensare a una loro unione imminente.

Nel mentre, il dottor Finnegan deciderà di dichiararsi e dirà a Steffy Forrester tutto quello che prova per lei. L'azione dell'uomo sortirà un effetto dirompente, in quanto la figlia di Ridge si farà anche lei avanti con il dottore e quindi i due finiranno per baciarsi appassionatamente.

Intanto Liam andrà da Forrester senior ed esprimerà all'uomo tutta la sua preoccupazione perché sarà convinto che non sia etico da parte di Finnegan innamorarsi della sua paziente e che tutto ciò renderà la donna più vulnerabile.

Liam sarà geloso del rapporto tra Finnegan e Steffy

Poco dopo, Thomas si troverà con Ridge e Liam e aggredirà quest'ultimo dicendogli che dovrà farsi da parte per permettere a Steffy di viversi la sua vita. Inoltre, lo stilista accuserà lo Spencer di essere geloso del rapporto tra Finnegan e Steffy, in quanto il suo unico scopo sarà quello di continuare nel tira e molla tra sua sorella e Hope.

Ridge preferirà non prendere nessuna posizione riguardo alla questione di cui hanno parlato suo figlio e Liam.

Intanto, Spencer continuerà a essere preoccupato per Steffy, in quanto capirà che tra lei e il dottore c'è del tenero. L'uomo infatti sarà convinto che questa relazione non farà altro che ritardare la guarigione della figlia di Ridge.

Proprio per questo motivo, Spencer deciderà di parlarne con Wyatt che però, come tutti gli altri, sospetterà che il fratello sia geloso di Steffy.

Hope sarà felice per Steffy e Finn

Successivamente, Hope andrà a riportare Kelly alla madre, ma la troverà in compagnia di Finn e capirà di aver interrotto qualcosa tra i due. La donna sarà entusiasta di questa nuova coppia che si sta formando e così andrà a dire a Liam quella che ritiene una buona notizia. Spencer però reagirà in maniera del tutto spiazzante alla notizia che tra Steffy e Finnegan ci possa essere qualcosa.

Quindi l'uomo deciderà di andare da Steffy, ma la troverà addormentata e capirà che la donna abbia preso degli antidolorifici. Intanto, Hope e Thomas saranno molto felici che tra Steffy e il dottore possa nascere qualcosa.

Infatti, in questo modo Liam non penserebbe più alla stilista e inizierebbe a prendersi le responsabilità con la sua famiglia.

Intanto Liam andrà a trovare la figlia di Ridge, la troverà addormentata e cercherà di svegliarla. Lei poco dopo aprirà gli occhi, ma non si reggerà in piedi. La donna sarà stanca delle domande dell'uomo e gli dirà di andarsene, a quel punto lui troverà le pillole che la giovane Forrester la assunto in grandi quantità.