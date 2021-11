Dopo un momento molto divertente legato alla sfida di ballo che ha coinvolto le professoresse Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, l'undicesima puntata di Amici 21 che è stata mandata in onda ieri, domenica 28 novembre ha visto tre nuovi ingressi all'interno della scuola: Virginia, grazie all'aggiunta di un banco di danza, Aisha ed Elena, attraverso due sfide. Di Elena però i telespettatori del programma avevano già sentito parlare attraverso LDA il quale, dopo aver visto il video che l'ha presentata agli alunni della scuola, ha subito detto di averla già conosciuta durante i provini, e che addirittura aveva scritto un inedito per lei.

La giovane, una volta in possesso del suo banco, ha fatto chiarezza sulla questione, dietro richiesta di Maria De Filippi.

Elena vince la sfida contro Andrea

Puntata intensa quella del 28 novembre di Amici 21 dal punto di vista delle sfide: due ragazzi, Simone e Andrea hanno dovuto abbandonare per sempre la scuola, cedendo rispettivamente i loro banchi ad Aisha ed Elena. Dopo la sua esibizione, Andrea ha manifestato il suo malcontento per aver avuto una sola possibilità di cantare sul palco dopo il suo ingresso nella scuola tra l'altro durante una evidente situazione di attacco di panico, come sottolineato da Anna Pettinelli, ma il giudizio insindacabile del giudice estero ha portato Elena a essere a tutti gli effetti una cantante del talent.

Dopo aver preso posto al suo banco, Elena è stata interpellata da Maria De Filippi per chiarire in quale circostanza aveva conosciuto LDA e se fosse vero che il cantante le aveva scritto un inedito. Felice di poter finalmente dire la sua, Elena ha preso la parola per spiegare come sono andati i fatti, dicendo da subito che effettivamente il brano scritto dal figlio di Gigi D'Alessio c'è ma la questione non è andata esattamente come spiegato da Luca, il quale aveva asserito che la giovane dopo i provini era stata a casa sua.

La nuova cantante spiega come è andata con Luca

'Certe cose sono avvenute dopo. Tipo il fatto dell'inedito', ha asserito la cantante. 'Non sono andata a casa sua e lui ha scritto la canzone, le cose sono andate un po' diversamente. Non vorrei che le persone pensassero qualcosa di me che non è vera', ha detto infine Elena. A questo punto anche LDA è intervenuto sulla questione scusandosi subito con la nuova compagna e poi affermando di essersi espresso probabilmente male, ma in ogni caso dal day-time si può evincere che Elena non sia del tutto indifferente a Luca.

La situazione sarà stata ben chiara anche a Maria che ha subito chiesto a entrambi se fossero fidanzati fuori dalla scuola, ma tutti e due sono single. Nuova coppia in arrivo? Non si può escludere visto che adesso LDA ed Elena si troveranno ad abitare sotto lo stesso tetto e a condividere questa esperienza così importante per le loro carriere. Chissà se i due decideranno di far ascoltare il pezzo anche al pubblico, nel frattempo ai fan del programma non resta che seguire la striscia quotidiana per capire come si svilupperanno i rapporti tra i due talenti.