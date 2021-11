Luca D'Alessio è stato fra i protagonisti del nuovo appuntamento domenicale di Amici di Maria De Filippi, dove, alla nuova gara di canto interna, era chiamato a sostenere la prova richiesta da Anna Pettinelli di canto in inglese. La sua esibizione però suona come un dissing alla professoressa, poiché tra le barre scritte di suo pugno Luca accusa (non velatamente) l'insegnante di avere un accanimento nei suoi riguardi

La prova di Lda convince per i 2/3 la cattedra di canto, con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, che assegnano voti alti all'allievo, per poi ricevere una dura critica da parte di Anna Pettinelli, che dà un'insufficienza al giovane, contribuendo così a farlo precipitare agli ultimi posti della classifica di fine-gara canto.

Una posizione che costa a Lda l'ennesima sfida.

Tra i commenti degli utenti sui social rilasciati sulla puntata, in particolare emerge quello di Gigi D'Alessio

Amici 21, Lda e il dissing ad Anna Pettinelli

La 10^ puntata di Amici 21, andata in onda il 21 novembre 2021 su Canale 5, vede Lda (al secolo Luca D'Alessio) chiamato ad eseguire l'assegnazione in inglese voluta da Anna Pettinelli per la nuova gara di canto tra i cantanti allievi nella scuola. L'assegnazione della prof è un brano di Björk - It's Oh So Quiet - che il figlio di Gigi D'Alessio esibisce in una sua versione personale, contenente il ritornello della canzone originale in inglese in aggiunta a delle barre scritte di suo pugno in italiano.

Una rivisitazione in cui Luca veste i panni di un crooner che strizza l'occhio a Michael Bublé e che a Pettinelli suona come un dissing destinato a lei.

"Parli di me, ma tu lo fai perché non puoi più credere che sto qua per meriti miei", canta infatti Luca tra le sue barre in italiano, quasi a voler replicare a coloro i quali lo accusano di essere ad Amici perché figlio di Gigi D'Alessio.

Luca conquista il consenso di due terzi della cattedra di canto

L'esibizione swing di Luca D'Alessio riceve una standing ovation del pubblico in studio e dei voti più che positivi da due dei professori. "Sorrido perché questo pezzo non c'entra con Luca, ma lui riesce sempre a graffiare, riesce a trasformare le difficoltà in un'occasione per emergere - dice Lorella Cuccarini - Complimenti per lo staging, è la prima volta che ti vedo anche interpretare.

Voto: 7,5".

Poi la parola passa a Rudy Zerbi, che conferma la maglia al suo allievo nella scuola, a pieni voti: "Io ti posso dire solo 10".

Anna Pettinelli invece dà uno "0" a Lda, facendolo scivolare agli ultimi posti nella classifica di fine gara canto: "Voglio dire che da noi professori sono state date le canzoni ai ragazzi per la sfida e nessuno è stato aiutato eccetto Lda, che ha ricevuto l'idea da Rudy Zerbi. C'è un video che dimostra quanto sei scorretto, Rudy. L'idea del dissing è la tua. Tu vai in sala da lui e gli dici cosa fare".

Le reazioni al voto di Anna Pettinelli per Lda

Rispetto alla votazione di Anna Pettinelli, che manda il 18enne di nuovo in sfida, Rudy Zerbi replica così alla collega: "Lei ha messo in evidenza il fatto che io ho fatto il lavoro per cui sono qui, insegnare.

Noi siamo qui a fare gli insegnanti, ho dato una mano a Luca a trovare la strada in un compito improponibile e bravo Luca che hai preso un pezzo di insegnamento e hai fatto una bella cosa. Io un mio allievo non lo lascio da solo".

Gli fa poi eco Luca che chiarisce la sua posizione alla professoressa: "Rudy mi ha sbloccato un'idea ma non ha scritto le barre al posto mio".

Ma Pettinelli rimarca il motivo per cui gli dà "0": "L'idea del dissing era pure carina, ma l'idea veniva da Zerbi e non da te". In studio, a schierarsi dalla parte di LDA è anche l'allievo di Anna Pettinelli, Albe: "Luca non si meritalo zero e questa cosa te la dico in faccia. Io vedo il miglioramento in lui così come lo vedo in me".

"Fai bene a dirlo, ma non avrei messo zero se non ci fosse stato l'intervento falloso di Zerbi", rimarca ancora, quindi, Anna Pettinelli.

Nel frattempo, sui social, molti telespettatori appoggiano la tesi di Albe, sostenendo che Lda non meritava l'insufficienza alla sua esibizione swing. "Sei un genio, Luca"; "Pettinelli, shh"; "Lda la tocca pianissimo con Pettinelli", si legge tra i commenti di alcuni utenti sul profilo Instagram di Amici.

Sulla stessa pagina social, poi, emerge anche il commento di Gigi D'Alessio, che fa un plauso al figlio con un messaggio corredato da emoticon a forma di applausi e la frase: "Ciao, sono il papà di LDA". Un commento che ha ricevuto migliaia di like in pochissime ore.

Maria De Filippi contro Albe e Lda

Dopo aver contestato il discusso voto dell'insegnante a Lda, in puntata poi Albe aumenta il carico, proponendo di sostituirsi a Lda nella nuova sfida che è chiamato a sostenere, non ritenendo giusta la messa in discussione dell'amico. "Non mi sento da zero", dichiara quindi LDA, non rifiutando la proposta non richiesta di Albe. Questo fatto, però, spazientisce Maria De Filippi.

La conduttrice, quindi, rimprovera gli amici Albe e LDA con toni aspri, accusando: "Luca hai bisogno di Albe che si mette in sfida al posto tuo? Mettere il tuo compagno in condizioni di sembrare che abbia paura di una sfida significa svilirlo, Albe. Come dire 'lui non è in grado, vado io', oltretutto dici che la tua insegnante sbaglia. E tu LDA te la fai fare da lui? E le pa*le nella vita dove le lasci? Hai contestato lo zero, ma non farti difendere dall'amico del cuore che contesta la sua insegnante".