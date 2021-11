Colpo di scena nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è stata la dama Ida Platano, protagonisti di una vera e propria scelta in studio, che non è passata affatto indifferente. La dama, nonostante i mille dubbi su Diego, ha scelto di proseguire la sua frequentazione con Diego fuori dallo studio della trasmissione Mediaset. I due si sono lasciati andare anche alla classica pioggia di petali rossi, poi però c'è stato il colpo di scena: Diego ci ha ripensato e si è rifiutato di andare via dal programma con Ida, scatenando le reazioni contrariate dei fan social.

Ida sceglie Diego a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida ha fatto il suo ingresso a Uomini e donne, annunciando di aver maturato una decisione importantissima sul suo futuro in trasmissione.

La dama del trono over, storica amica di Gemma Galgani, ha scelto di andare via dalla trasmissione con Diego e quindi di proseguire il percorso con lui fuori dal programma.

Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole, compresi i presenti in studio che mai si sarebbero aspettati una scelta del genere da parte della dama.

Diego dice sì, ma poi rifiuta Ida

E così, Ida e Diego si sono lasciati andare al primo ballo di coppia sotto la classica pioggia di petali rossi.

Tutto sembrava andare per il verso giusto, fino a quando la dama non ha scelto di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso con Tina Cipollari.

Prima di andare via da Uomini e donne, Ida è stata al centro di una nuova accesa discussione con Tina, alla quale ha ribadito di essere fiera di poter avere un'amica con Gemma Galgani e rigettando al mittente tutte le accuse che l'opinionista aveva fatto nelle puntate precedenti.

Ida viene lasciata poco dopo la scelta a U&D

Lo scontro tra Tina e Ida non ha reso felice Diego che, in quel momento, avrebbe preferito che la dama si concentrasse solo sulla loro relazione e non sugli scontri rimasti incompiuti con Tina Cipollari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ecco allora che la reazione di Diego è stata a dir poco inaspettata e, senza pensarci su due volte, il cavaliere ha deciso di "annullare" la sua scelta e di risedersi di nuovo nel parterre dei cavalieri.

Di conseguenza Ida, del tutto incredula, si è vista rifiutata da Diego a distanza di appena dieci minuti dal fatidico sì finale.

'Delirio, surreale', i fan di U&D sbottano contro Diego

Immediata la reazione dei fan social di Uomini e donne che sono rimasti a dir poco senza parole e in tanti hanno puntato il dito contro Diego.

"Siamo al delirio, è tutto surreale", ha scritto un fan del programma dopo aver assistito alla scenata di Diego nei confronti di Ida.

"Ma questo è pazzo. Il più finto di tutti, ha visto la sedia rossa allontanarsi ed ha trovato questa scusa", ha sbottato un altro fan di U&D.